BBC: Chelsea heeft met weeksalaris van dik 110.000 euro eindelijk beet

Chelsea is eindelijk met Callum Hudson-Odoi tot een akkoord gekomen over een nieuw vijfjarig contract, zo meldt de BBC dinsdag. Met de nieuwe deal strijkt de negentienjarige vleugelaavaller dik 110.000 euro per week op. Hudson-Odoi, die in januari nog een transfer naar Bayern München in het water zag vallen en sindsdien voortdurend in verband werd gebracht met een vertrek bij Chelsea, staat voor zijn laatste contractjaar op Stamford Bridge.

Bayern wilde de negentienjarige aanvaller een halfjaar geleden voor ongeveer veertig miljoen euro overnemen van de Europa League-winnaar. Chelsea veegde het bod vanuit Duitsland echter van tafel, waarna Hudson-Odoi een transferverzoek indiende. De situatie is een aantal maanden later geheel anders, mede door de positieve woorden van manager Frank Lampard, die de jeugdexponent graag voor de club wil behouden.

De verwachting is dat Hudson-Odoi op zeer korte termijn zijn handtekening onder de nieuwe verbintenis zet. Chelsea was al lange tijd bezig om de buitenspeler langer aan de club te binden. Het product van de jeugdopleiding weigerde echter meerdere keren om een nieuwe verbintenis te ondertekenen, waardoor de gesprekken tussen club en speler moeizaam verliepen. Na maandenlang onderhandelen zijn beide partijen dus toch tot een akkoord gekomen.

De aanvaller maakt de voorbereiding op het nieuwe seizoen niet mee, daar een achillespeesblessure hem al sinds april aan de kant houdt. Bij Chelsea leeft de hoop dat de flankspeler in september weer aansluit bij de selectie van Lampard. Hudson-Odoi debuteerde in januari 2018 in de hoofdmacht van the Blues en kwam in achttien maanden tijd tot 5 doelpunten en evenveel assists in 28 wedstrijden.