‘Opvolger Berghuis staat klaar; Feyenoord wil nog drie aanwinsten’

Feyenoord is voorlopig nog niet klaar op de transfermarkt, zo verzekert Voetbal International dinsdagavond. Het weekblad stelt dat de Rotterdamse club nog zeker vier nieuwe spelers wil toevoegen aan zijn selectie: een verdediger, een middenvelder, een spits en een vleugelaanvaller, die waarschijnlijk als opvolger van Steven Berghuis moet gaan dienen.

De achttienjarige Álvaro Barreal van Vélez Sarsfield is de vleugelaanvaller waar Feyenoord het op gemunt heeft en diens komst zou zelfs al in kannen en kruiken zijn. De jonge aanvaller is naar verluidt al in De Kuip geweest 'om sfeer te proeven en zou de club op termijn veel geld kunnen gaan opleveren'. De komst van Barreal lijkt echter pas een optie voor Feyenoord als er een speler wordt verkocht, vermoedelijk Berghuis.

Berghuis wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar PSV, maar voorlopig heeft die club nog geen akkoord weten te bereiken met Feyenoord over een overgang van de 27-jarige creatieveling. Volgens Voetbal International is het niet ondenkbaar dat Feyenoord 'misschien wel tijd rekt' met het oog op het tweeluik met Dinamo Tbilisi of Qabala FK in de derde voorronde van de Europa League.

Liam Kelly, Luciano Narsingh en Nick Marsman zijn voorlopig de drie enige zomeraanwinsten van Feyenoord, naast hoofdtrainer Jaap Stam. De Rotterdammers zijn als gezegd echter nog niet klaar op de transfermarkt: behalve een potentiële opvolger voor Berghuis moeten er ook nog een verdediger, een middenvelder en een spits naar De Kuip komen. Een nieuwe voorhoedespeler is nodig omdat aanvalsspeler Nicolai Jörgensen de komende zes tot acht weken waarschijnlijk nog niet beschikbaar is vanwege een blessure.