Filipe Luís laat jeugddroom uitkomen met transfer: ‘De dag is aangebroken’

Filipe Luís keert terug naar Brazilië en gaat verder bij Flamengo, zo maakt de club dinsdagmiddag wereldkundig. De linksbenige verdediger had een transfervrije status na zijn vertrek bij Atlético Madrid. Globo Esporte meldde onlangs al dat er een tweejarig contract klaarlag bij Flamengo voor de 33-jarige linksback.

De routinier is al van kinds af aan een supporter van Flamengo en steekt zijn blijdschap dan ook niet onder stoelen of banken. “Het is een gevoel dat van vader op zoon gaat en van grootvader op kleinkind. De dag om mijn jeugddroom te vervullen is aangebroken. De dag dat ik kan zeggen dat ik speler ben van de Mengão”, schrijft de aanwinst op Twitter.

De liefde blijkt wederzijds te zijn, want ook Flamengo kondigt de komst van Filipe Luís aan met de nodige vreugde. “Het is officieel! Filipe Luís is de nieuwste aanwinst van de Mengão! Hartelijk welkom en bijzonder veel succes in het shirt van de ‘Heilige Mantel’.”

Filipe Luís speelde in het begin van zijn loopbaan enige tijd op huurbasis voor Ajax. Hij werd destijds gezien als de beoogde opvolger van Maxwell, maar een armblessure gooide roet in het eten. In Spanje speelde de verdediger eerst nog voor Deportivo La Coruña en Real Madrid, voordat hij in 2010 bij Atlético neerstreek. De flankspeler kwam tussendoor ook een jaar uit voor Chelsea, dat 25 miljoen euro betaalde en hem een jaar later voor 16 miljoen euro terug verkocht aan los Colchoneros.