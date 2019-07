Glynor Plet keert terug op Nederlandse velden: ‘Hij heeft veel kwaliteit’

Glynor Plet heeft zich aan Telstar verbonden, zo communiceert de club uit de Keuken Kampioen Divisie dinsdagmiddag. De 32-jarige aanvaller, die eerder in zijn loopbaan twee seizoenen uitkwam voor de Witte Leeuwen, heeft een tweejarig contract ondertekend. Plet trainde al enige tijd mee met de selectie van trainer Andries Jonker.

De eveneens als technisch directeur fungerende Jonker is blij met de komst van Plet, zo blijkt uit zijn reactie op de clubsite. “Met Glynor halen we een speler binnen met erg veel ervaring en kwaliteit. Binnen een jonge groep is het belangrijk om jongens als Glynor te hebben die weten wat het is om als profvoetballer te leven. De kwaliteiten die Glynor met zich mee brengt zorgen ervoor dat wij als staf overtuigd zijn van zijn meerwaarde en ik ben dan ook erg blij dat we Glynor voor twee seizoenen hebben kunnen vastleggen.”

Jonker maakt zich geen zorgen over de fysieke gesteldheid van Plet. “We wisten dat Glynor met een achterstand begon. Door veel te trainen, en steeds meer speelminuten te maken in de oefenwedstrijden gaat Glynor snel op niveau terugkeren. In de minuten die hij reeds gemaakt heeft liet hij een goede indruk achter.”

Plet droeg tussen 2008 en 2010 ook al het shirt van Telstar, met een eindscore van 39 doelpunten. Nadien speelde de boomlange aanvaller voor verschillende clubs in binnen- en buitenland. De ervaren spits speelde in eigen land voor Heracles Almelo, FC Twente en Go Ahead Eagles. Buiten Nederland waren er avonturen bij Racing Genk, Hapoel Be'er Sheva, Zulte Waregem, Maccabi Haifa en Alanyaspor.