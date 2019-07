Fortuna Sittard slaat slag bij Everton: ‘Vele grote clubs hadden interesse’

Bassala Sambou vervolgt zijn loopbaan bij Fortuna Sittard, zo meldt de Limburgse club dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De 21-jarige aanvaller zette zijn handtekening onder een driejarig contract. Sambou, een in Duitsland geboren Engelsman, zocht een nieuwe club nadat hij had besloten om zijn contract bij Everton niet te verlengen.

De kersverse Fortuna-aanwinst, die ook werd gevolgd door clubs uit Duitsland en Engeland, maakte de laatste jaren indruk met zijn doelpunten voor Everton Onder-23. Een doorbraak in de hoofdmacht zat er echter niet in. “Het is tijd voor mij om me te gaan bewijzen op het hoogste niveau, en die kans krijg ik bij Fortuna Sittard in de Eredivisie.”

Volgens technisch manager Sjoerd Ars stond Sambou al enige tijd op het wensenlijstje. “Vele grote clubs hadden concrete interesse en het was dan ook een erg lang traject om hem te overtuigen voor Fortuna Sittard te kiezen. Het siert Bassala en zijn agent dan ook dat ze kiezen voor het sportieve en niet voor het financiële plaatje. We zijn logischerwijs dan ook erg blij dat we hem voor de lange termijn aan ons hebben kunnen verbinden.”

Sambou is alweer de negende zomeraanwinst van Fortuna. Eerder deze transferperiode werden Jacky Donkor, Patrik Raitanen, Adnan Ugur, Grégoire Amiot, Vitalie Damascan, Álex Carbonell, Felix Passlack en Rasmus Karjalainen aan de selectie van trainer Sjors Ultee toegevoegd.