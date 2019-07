De Jong ‘maakt transfersom waar’: ‘Hij heeft een probleem dat Frenkie heet’

Frenkie de Jong liet een overwegend goede indruk achter tijdens zijn officieuze debuut in het shirt van Barcelona. De 22-jarige middenvelder deed dinsdagmiddag 45 minuten mee in de oefenwedstrijd van de Catalaanse grootmacht tegen Chelsea (1-2 nederlaag) en De Jong krijgt van Sport een 7 als rapportcijfer toebedeeld. Er is echter ook kritiek op zijn voorzichtige manier van spelen.

“De Jong zorgde op het middenveld voor balans en visie in een lastige oefenwedstrijd voor Barcelona”, zo omschrijft de Spaanse sportkrant de invalbeurt van de voormalig Ajacied in het oefenduel met de Europa League-winnaar. “De Jong verdeelde het spel, zette zijn ploeggenoten op de goede plaats en was zeer alert bij balverlies van Barcelona.”

Volgens Mundo Deportivo leek het net of De Jong nog het shirt van Ajax droeg. “Hij haalde constant de bal op bij de centrale verdedigers van Barcelona. Het ontbreekt hier en daar nog aan chemie, maar dat is logisch.” Marca denkt dat Sergio Busquets moet vrezen voor zijn plaats op het middenveld. “De Jong liet in die 45 minuten zien waarom Barcelona minimaal 75 miljoen euro voor hem heeft neergelegd. Busquets heeft een probleem dat Frenkie heet.”

AS is echter een stuk kritischer en spoort De Jong aan om voortaan meer aanvallende intenties te tonen. “Hij speelde op een positie die hij waarschijnlijk vaker gaat innemen, als defensieve spil. De voormalig Ajax-speler nam een overdreven voorzichtige houding aan en bemoeide zich nauwelijks met het aanvalsspel. Een goed begin, maar er mag van een ster als De Jong meer worden verwacht.”