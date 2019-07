‘Premier League-promovendus wil stokje steken voor terugkeer Leroy Fer’

Leroy Fer traint al enige tijd mee bij Feyenoord en alles lijkt erop te wijzen dat hij op korte termijn officieel terug zal keren bij zijn oude liefde. De middenvelder heeft volgens The Sun echter ook een concrete optie in de Premier League, aangezien Sheffield United van plan zou zijn om nog een late poging te wagen om hem in te lijven.

De Engelse boulevardkrant meldt dinsdagmiddag dat Fer bovenaan het lijstje staat van manager Chris Wilder. De trainer van the Blades, die vorig seizoen middels een tweede plek in de Championship promotie naar de Premier League veiligstelden, zou hem dinsdag nog naar Engeland willen laten vliegen voor gesprekken.

Fer is volgens de berichtgeving geïnteresseerd in een terugkeer naar de Engelse hoogste afdeling, waar hij eerder speelde voor Norwich City, Queens Park Rangers en Swansea City. De elfvoudig international van het Nederlands elftal is transfervrij sinds zijn vertrek bij laatstgenoemde club.

De 29-jarige Fer heeft de afgelopen weken echter ook een prima indruk achtergelaten bij Feyenoord en de Rotterdammers werken volgens de laatste geruchten aan een contractvoorstel om hem aan boord te houden. “We geven niet aan iedereen toestemming om mee te trainen, wel aan spelers waar we een bepaald potentieel in zien. Leroy is natuurlijk een speler met veel kwaliteit en we gaan kijken hoe zijn situatie zich ontwikkelt. Of hij een aanwinst kan zijn? Dat zou kunnen”, vertelde trainer Jaap Stam zondag nog aan FOX Sports.