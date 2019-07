Michiel Kramer terug op oude nest: ‘Dan zien daarna wel wat erin zit’

Michiel Kramer stond dinsdag voor het eerst in bijna vier jaar weer op het trainingsveld van ADO Den Haag. De clubloze aanvaller, transfervrij na zijn vertrek bij FC Utrecht, traint de komende tijd mee met de selectie van trainer Alfons Groenendijk. “Het voelt gewoon weer goed om hier te zijn”, zegt Kramer na afloop van de oefensessie tegen het Algemeen Dagblad.

Technisch manager Jeffrey van As zei een maand geleden nog dat een eventuele terugkeer van Kramer niet tot de mogelijkheden behoort. Maandag bracht ADO echter naar buiten dat er wordt gekeken ‘of er een tweede samenwerking kan ontstaan’. “Ik ken de club en een hoop mensen hier. Ik ben blij dat ze ‘ja’ hebben gezegd. Het maakt het makkelijker dat ik veel jongens al ken. Het enige waar ik aan moet wennen is het kunstgras. Inderdaad nog steeds hetzelfde veld. Toch zal aanpassen hier niet moeilijk voor mij zijn.”

Kramer merkte tijdens de training van dinsdag wel dat hij nog een achterstand heeft op conditioneel gebied. De selectie van ADO is namelijk al een maand bezig aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat op 4 augustus begint met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. “Toch voel ik me vrij goed, ik heb niet voor niets alles meegedaan.”

Kramer sleepte in zijn eerste periode bij ADO een contract in de wacht bij Feyenoord. Later volgden nog avonturen bij Sparta Rotterdam, Maccabi Haifa en laatstelijk dus bij FC Utrecht. Veel speeltijd leverde het de aanvaller niet op. “Dat wil niet zeggen dat ik het voetballen verleerd ben. Ik weet heel goed wat ik nog wel kan en wat mijn kwaliteiten zijn. Ik wil eerst gewoon lekker trainen. Dat is alweer zes weken geleden. Dan zien we daarna wel wat erin zit.”