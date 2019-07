Lieke Martens vermaakt zich in zwembad; Aad de Mos zweet in sportschool

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Vrijwel heel Europa wordt deze week geteisterd door een warmte die zijn weerga niet kent. Lieke Martens zocht verkoeling op aan het zwembad en vermaakte zich ogenschijnlijk opperbest in het water (swipe naar rechts!).





Aan de andere kant van de oceaan had ook David Beckham waterpret. De Engelse oud-voetballer was in Miami samen met zijn kinderen te gast bij Waterpark Tidal Cove (swipe naar rechts!).





Weer of geen weer: Aad de Mos deed deze week trouw zijn oefeningen in de sportschool.





Ronald de Boer, collega-analist van De Mos, kwam deze week tot rust ergens in een hangmat.





Scheidsrechter Joey Kooij ontspande enkele dagen geleden met vrienden aan het water van Monnickendam.





Tal van Europese topclubs zijn nog altijd op oefentoernee in de Verenigde Staten en dat biedt veel spelers de kans om hun basketbalhelden te ontmoeten. James Harden blijkt een van de populairste NBA-spelers onder voetballers.





West Ham United was een van de clubs die opteerde voor een tour door Azië. De spelers van the Hammers kregen na terugkomst in Engeland één dag vrijaf en die dag werd door Felipe Anderson gebruikt om Londen te verkennen.





Luis Suárez en Radamel Falcao genieten momenteel nog van hun laatste vakantiedagen, voordat zij zich weer bij respectievelijk Barcelona en AS Monaco melden. Beide spitsen gebruiken de vakantie om tijd door te brengen met hun kinderen.