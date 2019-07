Ödegaard legt keuze uit: ‘De stap van de Eredivisie naar Real is heel groot’

Martin Ödegaard maakte afgelopen seizoen indruk in het shirt van Vitesse en dat bleef niet onopgemerkt. Onder meer Ajax en Bayer Leverkusen zaten achter de twintigjarige middenvelder van Real Madrid aan, maar zijn keuze viel uiteindelijk op Real Sociedad. In gesprek met Marca legt Ödegaard uit waarom hij voor een huurperiode in San Sebastian koos.

“Na afgelopen seizoen had ik verschillende opties. Er waren veel opties en het is waar dat ik met enkele clubs heb gesproken. Na mijn eerste gesprek met Real Sociedad had ik direct een goed gevoel over dit project. Real Madrid zei me dat er verschillende opties waren, maar vanaf de eerste minuut dacht ik aan Real Sociedad”, geeft de Noorse middenvelder te kennen. “Ik heb vorig seizoen veel wedstrijden in LaLiga gezien, ik houd van het Spaanse voetbal. De controlerende speelstijl van Real Sociedad, met druk op de bal, bevalt me wel.”

“Ik heb met de trainer (Imanol Alguacil, red.) en de clubleiding gesproken, waarna ik tot de conclusie ben gekomen dat dit de beste keuze voor mijn carrière was”, vervolgt Ödegaard. Real Sociedad eindigde vorig seizoen als negende in LaLiga, waardoor de middenvelder met zijn tijdelijke werkgever geen Europees voetbal speelt. “Ik zal geen namen van de clubs noemen, maar ik had in de Champions- of Europa League kunnen spelen. Het belangrijkste voor mij was dat ik me goed zou voelen bij mijn nieuwe club, het project en de trainer. Daarom heb ik ervoor gekozen om naar Real Sociedad te komen.”

“Of Real Madrid druk heeft gezet op mijn keuze? Natuurlijk hebben ze me over de geïnteresseerde clubs verteld, maar ze hebben geen invloed uitgeoefend op mijn keuze”, stelt Ödegaard. Voordat hij naar Real Sociedad vertrok, heeft hij zijn contract bij Real Madrid verlengd. “Ik heb een contract bij Real Madrid en het is mijn doel om op een dag voor hen te spelen. Mijn huurperiode bij Real Sociedad vormt de beste opstap richting Real Madrid. Ik zal hier mijn uiterste best doen en dan zien we wel hoe het verder loopt, maar het is natuurlijk een droom om op termijn voor Real Madrid te spelen.”

Het is de derde keer dat Real Madrid Ödegaard op huurbasis laat gaan, na tijdelijke dienstverbanden bij sc Heerenveen en Vitesse. “Ik moest aan spelen toekomen en de jaren in Nederland zijn goed voor me geweest, ook omdat Real Madrid me is blijven volgen. De stap van de Eredivisie naar Real Madrid is heel groot, dat is moeilijk. Er lopen bij Real Madrid heel veel goede spelers rond. Daarom lijkt Real Sociedad een goede tussenstap te zijn.”