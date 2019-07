KNVB maakt arbitrage bekend voor duel om Johan Cruijff Schaal

De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal staat aanstaande zaterdag onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler, zo heeft de KNVB dinsdag bekendgemaakt. Regerend landskampioen en tevens bekerwinnaar Ajax neemt het in de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen op tegen PSV, de nummer twee van de afgelopen voetbaljaargang.

Higler fluit om 18.00 uur voor de aftrap. Het is voor hem de eerste keer dat hij de leiding krijgt over de Johan Cruijff Schaal. Vorig jaar was hij nog vierde official toen de strijd om de Nederlandse Super Cup ging tussen PSV en Feyenoord. Higler wordt zaterdagavond bijgestaan door Johan Balder en Joost van Zuilen. Jeroen Manschot is aangesteld als vierde official. Jochem Kamphuis is door de voetbalbond aangewezen als VAR en krijgt hulp van assistent-videoscheidsrechters Richard Brondijk en Jan de Vries (AVAR).

De wedstrijd tussen Ajax en PSV zou in eerste instantie op zondag gespeeld worden. Omdat PSV dinsdagavond en volgende week dinsdag in actie komt tegen FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League is de wedstrijd een dag naar voren gehaald. PSV won de Johan Cruijff Schaal het vaakst (elf keer), terwijl Ajax de trofee voor de negende keer kan winnen.