‘Gewilde Timo Letschert vormt in Duitsland mogelijk duo met landgenoot’

Timo Letschert staat voor een transfer naar Hamburger SV, zo meldt onder meer Hamburger Abendblatt. De verdediger van Sassuolo is naar verluidt in gesprek met de Duitse club om een eventueel dienstverband te bespreken. Letschert zou van de Italiaanse club mogen uitkijken naar een nieuwe werkgever.

Letschert verkaste in augustus 2016 voor circa 3,5 miljoen euro van FC Utrecht naar Sassuolo. Het avontuur van de stopper bij de Serie A-club liep mede door blessureleed niet zoals verwacht: in twee jaar tijd kwam de Nederlander tot negentien duels. Vorig seizoen werd de stopper uitgeleend aan FC Utrecht, waar hij een vaste kracht was onder trainer Dick Advocaat.

De 26-jarige verdediger lijkt weinig zicht te hebben op speeltijd bij Sassuolo, waardoor een uitgaande transfer mogelijk is. Eerder meldde RTV Utrecht al dat Letschert in onderhandeling is met HSV. Bij de club uit de 2. Bundesliga kan hij een duo vormen met landgenoot Rick van Drongelen. Letschert ligt nog tot volgend jaar zomer vast bij Sassuolo.