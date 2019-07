‘Het is niet normaal, vanuit een amateurclub naar zo’n grote club gaan’

“Het is ook wel een beetje onwerkelijk dat je ineens met dat soort jongens zit te ontbijten, hiervoor had ik ze alleen nog maar op televisie gezien.” De mondhoeken van Ilounga Pata krullen omhoog als hij vertelt over de ontmoetingen met onder meer Terence Kongolo, Juninho Bacuna, Rajiv van La Parra en Matthias ‘Zanka’ Jörgensen, tegenwoordig spelers van dezelfde club als hij. Een jaar geleden werd de achttienjarige rechtsback nog weggestuurd uit de jeugdopleiding van ADO Den Haag, maar iets meer dan twaalf maanden later mag hij zichzelf na een succesvolle proefperiode speler van het uit de Premier League gedegradeerde Huddersfield Town noemen.

Door Chris Meijer

Toen zijn management Prestige Sports op de proppen kwam met een stage bij Huddersfield Town, dacht Pata in eerste instantie dat het om een grap ging. Hij had weliswaar een sterk seizoen in de Onder-19 van Alphense Boys achter de rug, waarin hij veel extra trainde en al minuten maakte in het eerste elftal van de amateurclub uit Alphen aan de Rijn in de hoofdklasse. Maar dat Huddersfield Town, op dat moment nog een Premier League-club, hem graag wilde hebben? Dat leek hem hoogst onwaarschijnlijk. “Ik had met mijn management afgesproken in een hotel en het heeft even geduurd voordat ik het geloofde. Hij zei: ‘Nee, ik ben serieus’. Daar schrok ik een beetje van.” In mei stapte Pata in het vliegtuig naar Engeland, om een week met de Onder-19 van the Terriers mee te trainen. De jonge verdediger keek zijn ogen uit op het Canalside Sports Complex.

De stap van Alphense Boys naar Huddersfield Town lijkt op papier betrekkelijk groot te zijn, maar Pata merkte dat hij in Engeland redelijk snel kon aanhaken. “Mijn spel is vrij fysiek, dus dat was gunstig. Ik had met Prestige Sports extra getraind, waardoor ik het afgelopen jaar de puntjes op de i heb kunnen zetten. Je moet bij een stage de beste kant van jezelf laten zien en daarin voelde ik niet echt druk. Ik wil gewoon lekker voetballen, mijn ding doen en als dat niet genoeg blijkt: jammer dan, maar je hebt er wel alles aan gedaan. Zo stond ik erin, daardoor was het gevoel ook snel goed”, legt Pata uit. Leigh Bromby, academy manager bij Huddersfield Town, liet na de eerste stageweek al weten dat hij gecharmeerd was van de aanvallend ingestelde back en hem graag een tweede keer op proef te willen zien. Desondanks brak er vervolgens een periode van onzekerheid aan, tot er opnieuw een uitnodiging van Huddersfield binnenkwam.

Dit bericht bekijken op Instagram #MT?? Een bericht dat is gedeeld door @ patilo_2 op 21 Mrt 2016 om 11:28 (PDT)

“Ik was natuurlijk hartstikke blij. Maar ik besefte ook dat ik er nog niet was, ondanks dat ze wel wat in me zagen. De speelstijl past perfect bij mij, met opkomende backs en opbouwen van achteruit. Het is niet het typische Engelse voetbal wat mensen verwachten, eerder goed positiespel met fysieke strijd en hard werken. Ik voel dat bepaalde dingen die ik automatisch doe, doordat ik die heb meegekregen vanuit mijn opleiding in Nederland, hier wel voor verbazing zorgen. Dat maakt ook het verschil dat ze in mij wel wat zien en in andere backs niet.” Ook tijdens zijn tweede stageperiode wist Pata te overtuigen, waardoor Huddersfield hem graag wilde binnenhalen. Nadat de Engelsen er ook met Alphense Boys uitkwamen over een opleidingsvergoeding, ondertekende Pata een tweejarig contract met een optie voor nog een seizoen. “Er zijn verschillende procedures en dat is wel even spannend. Ik liet het gewoon op me afkomen en ik dacht: het heeft niet zoveel zin om te gaan stressen. Het is wel een opluchting als het eenmaal zover is, dat gevoel is onbeschrijfelijk. Ik kon het eerst niet geloven, toen ik het aan mensen op school vertelde... Ik ga naar Engeland. Ik besefte het nog niet echt. Het is niet normaal, vanuit een amateurclub naar zo’n grote club gaan en direct je eerste profcontract tekenen.”

Wat de stap van Pata naar Engeland extra bijzonder maakt, is het feit dat hij ruim een jaar geleden nog werd weggestuurd uit de jeugdopleiding van ADO Den Haag. In de zomer van 2017 had hij verschillende profclubs voor het uitkiezen. Pata besloot Alphense Boys uiteindelijk te verruilen voor ADO. “Dat was een bewuste keuze, ik kon bijvoorbeeld gewoon thuis blijven wonen. Als je wordt gehaald en een jaar later al wordt weggestuurd, is dat heel pijnlijk. Toen ik terugliep naar de tram om naar huis te gaan, dacht ik wel: hey, je bent al weggestuurd na één jaar... Achteraf heb ik zeker spijt van die keuze voor ADO, maar ja. Daar leer je ook van. Ik zag mijn droom uitkomen. Aan de andere kant kan ik spijt hebben, maar als ik die keuze niet had gemaakt, was het nu niet zo gelopen en had ik nu misschien niet bij Huddersfield gezeten”, stelt Pata. Hij bekent dat het wel weer even lastig was om de stap terug naar de amateurs te zetten, ondanks dat hij in hetzelfde team terechtkwam dat hij een jaar eerder nog had verlaten.

“Ik dacht: oké, dit is een teleurstelling. Maar wie zegt dat dit over een jaar nog zo is? Je moet er het beste van maken, wat gebeurd is, is gebeurd. Ik werd thuis goed opgevangen en ze hebben altijd gezegd: ‘Als het voorbestemd is dat je een profvoetballer wordt, dan word je het ook. Misschien nu niet, maar op een dag gaat het lukken en tot die tijd moet je er hard voor blijven werken’. Ik vind dat je in de spiegel moet kijken: dan zet je maar een stap terug om er later weer twee vooruit te zetten. Je moet niet te lang in een teleurstelling blijven hangen”, zo klinkt het realistisch. Uiteindelijk bleek Alphense Boys voor de tweede keer een opstap te vormen voor Pata, die zich vier weken geleden definitief in Engeland vestigde. Het betekent tevens een eenzaam avontuur, daar de jonge verdediger voor het eerst het ouderlijk huis heeft verlaten.

De drie Nederlanders in dienst van Huddersfield Town: Juninho Bacuna, Rajiv van La Parra en Terence Kongolo.

“De jongens zijn heel aardig, dus dat helpt om me op mijn gemak te laten voelen”, vertelt Pata. In zijn eerste weken werd hij tevens al even op weg geholpen door zijn Nederlandse collega’s van Huddersfield. “Het eerste traint op hetzelfde complex en ik kwam Bacuna, Kongolo en Van La Parra op mijn eerste dag tegen, dus ik groette ze in het Nederlands. Toen dachten ze: huh? Wat doe jij hier? Ik heb uitgelegd dat ik die dag mijn contract ging tekenen en vervolgens hebben we met elkaar ontbeten. Ik heb ze een paar vragen gesteld: hoe het zat met de rechtsbacks bij het eerste, hoe de stad is, dat soort dingen. Ze vroegen een beetje naar mijn verleden, er was wel wederzijdse interesse. Het voelt ook wel vertrouwd om landgenoten hier te hebben. Ik had verwacht dat die jongens van het eerste zich misschien wat te hoog voelen voor jeugdspelers, maar dat is hier totaal niet het geval.”

Pata zal in eerste instantie in de Onder-19 starten en tevens zijn wedstrijden gaan spelen in de Onder-23. Hij is voorlopig de enige rechtsback in de hoogste jeugdteams van Huddersfield. De eerste selectie bevat momenteel met Florent Hadergjonaj en de van Borussia Dortmund overgekomen Herbert Bockhorn twee rechtsbacks. “Ze proberen me zoveel mogelijk ervaring op te laten doen en te laten ontwikkelen. Aan het einde van het seizoen wordt dan bepaald of ik naar het eerste ga of uitgeleend word. We gaan elke zes weken over mijn ontwikkeling praten, daar zijn ze heel erg mee bezig”, stelt hij. Het dienstverband bij Huddersfield voelt na het gedwongen vertrek bij ADO als een soort bevestiging. “Ik was op een leeftijd beland waarvan ik dacht: oké, dit is wel mijn kans. Ik heb echt vol geïnvesteerd in mezelf en had zoiets van: je hebt nu de kans gekregen en er zijn zoveel jongens die in jouw positie zouden willen staan, je moet alles eruit halen en vertrouwen in jezelf houden. Na mijn vertrek bij ADO gingen mensen zeggen: ‘Ja, hij is niet goed genoeg’. Iedereen had ineens een mening, maar je moet altijd naar jezelf blijven luisteren. Het betekent niet dat een andere club het niet in je ziet zitten, dat is uiteindelijk zo gebleken. Toen ik in het vliegtuig naar Engeland zat en daarna afscheid nam van mijn ouders, besefte ik: wow, nu gaat het echt beginnen.”