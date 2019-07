‘Ajax hoeft niet te vrezen voor voormalig CL-winnaar door afgeketste deal’

Ajax werd maandag bij de loting voor de derde voorronde van de Champions League gekoppeld aan PAOK Saloniki. De Griekse club moest in het recente verleden al twee keer het onderspit delven tegen de Amsterdammers in Europees verband en hoopten met Fabio Coentrão dit keer Ajax wél te kunnen verslaan. De linksback leek op weg naar PAOK, maar heeft zich naar verluidt bedacht.

Coentrão is transfervrij na zijn vertrek bij Rio Ave. De 31-jarige vleugelverdediger, in het verleden vele jaren actief voor Real Madrid, is nu op zoek naar een nieuwe werkgever. De routinier leek zich aan te sluiten bij PAOK en was zelfs in Griekenland om de overgang af te ronden. Volgens onder meer het Portugese O Jogo is Coentrão echter opeens van gedachten veranderd.

De back vloog vorige week naar Griekenland om een tweejarig contract te ondertekenen. Alleen een medische keuring zat een samenwerking tussen speler en club nog in de weg. Na een bespreking met zijn adviseurs heeft Coentrão echter de stekker uit de deal getrokken. Naar verluidt zag de verdediger het toch niet zitten om in de laag aangeschreven Griekse competitie te spelen.

Coentrão werd in 2011 door Real Madrid voor dertig miljoen euro overgenomen van Benfica. De 52-voudig international van Portugal groeide bij de Spaanse grootmacht uit tot een belangrijke kracht. Coentrão won verschillende prijzen met Real, waaronder een keer de Champions League. In totaal kwam de vleugelverdediger tot 106 wedstrijden voor de Koninklijke.