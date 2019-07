Waarom wordt Juventus ‘Piemonte Calcio’ genoemd in FIFA 20?

FIFA 20 wordt op 27 september gereleased, maar met Juventus zal een van de grootste clubs ter wereld ontbreken. Waarom keert la Vecchia Signora niet terug in de game? Door wie wordt de club uit Turijn vervangen en hoe gaat dat precies in zijn werk?

De afwezigheid van Juventus in FIFA 20 is een enorme aderlating voor EA Sports. De plaats van Juve wordt ingenomen door Piemonte Calcio. De vervanger krijgt een uniek logo en zijn eigen tenue. Maar waarom wordt deze ongebruikelijke verandering doorgevoerd?

Waarom wordt Juventus Piemonte Calcio genoemd in FIFA 20?

Het einde van de samenwerking tussen Juventus en EA Sports is de reden dat de Italiaanse landskampioen Piemonte Calcio heet in FIFA 20. Juventus heeft een deal gesloten met Konami, de concurrent van EA Sports, om exclusief in hun nieuwe game eFootball Pro Evolution Soccer 2020 te verschijnen. Die deal maakt het voor EA Sports, of welke ontwikkelaar dan ook behalve Konami, onmogelijk om het merk Juventus en zijn badge en tenues te gebruiken.

Dat nu juist een clubnaam wordt veranderd in FIFA 20 is opvallend. In het verleden waren de rollen omgedraaid. Het was namelijk Konami dat gedwongen werd om verzonnen namen te gebruiken in zijn games omdat men van veel clubs en spelers de licenties niet had.

Met andere club- of spelersnamen in International Superstar Soccer tot Pro Evolution Soccer werd een cultstatus afgedwongen. Juventus heette bijvoorbeeld PM Black White, terwijl je speelde met Ryan Greggs, Ruud vom Mistelroum of Ronarid.

Juventus are to be renamed as "Piemonte Calcio" in #FIFA20 ?? What's your favourite fake name from a video game? ?? pic.twitter.com/X8OySFyg6J — Goal (@goal) July 16, 2019

Het einde van de samenwerking tussen Juventus en EA Sports komt na het besluit van de ontwikkelaar om Cristiano Ronaldo in februari van dit jaar te schrappen van de cover van FIFA 19. Een reden werd niet naar buiten gebracht, maar naar verluidt werd Ronaldo geschrapt omdat hij in opspraak raakte vanwege een verkrachtingszaak. Of dit heeft meegespeeld in het besluit van Juventus om een exclusieve deal aan te gaan met Konami is onduidelijk.

Wat betekent Piemonte Calcio?

In de zoektocht naar een nieuwe naam voor Juventus is EA Sports uitgekomen bij Piemonte Calcio. Dit betekent letterlijk Piemonte Voetbal en verwijst naar de regio waar de Italiaanse topclub vandaan komt. Piëmont is een regio in het noordwesten van Italië en ligt tegen de grens van Frankrijk en Zwitserland aan.

De betekenis van de naam luidt 'aan de voet van de bergen', verwijzend naar de Alpen. Dat Calcio is toegevoegd aan de naam is niet verrassend. In Italië en de Serie A zijn veel clubs die Calcio in hun naam hebben staan, zoals Brescia Calcio, Cagliari Clacio en AC Milan: Associazione Calcio Milan.

Komen alle spelers van Juventus terug in Piemonte Calcio?

Gamers die graag spelen met Juventus hoeven niet te vrezen: Cristiano Ronaldo en Matthijs de Ligt zijn gewoon te gebruiken in FIFA 20, maar wel als speler van Piemonte Calcio. "Real-world spelers, inclusief authentieke namen en gezichten, zullen gebruikt worden voor de Piemonte Calcio-selectie in FIFA 20 en in FIFA 20 Ultimate Team”, liet EA Sports weten. Hoewel de volledige selectie zal worden opgenomen in de game, lijkt het Allianz Stadium niet terug te komen in FIFA 20. Piemonte Calcio is beschikbaar voor Kick-Off, Ultimate Team, Career Mode en VOLTA Football.

Is Juventus de enige club met een deal met Konami?

Juventus is de eerste club die een exclusieve deal sluit met Konami. Bayern München en Manchester United sloten eerder al een deal met PES, maar zij keren gewoon terug in FIFA 20 omdat het niet om een exclusieve deal gaat. Barcelona sloot een jaar eerder al een vergelijkbare deal.