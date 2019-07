Erik ten Hag overtuigd: ‘Hij laat direct zien waarom we hem hebben gehaald’

Erik ten Hag blikt met een tevreden gevoel terug op de voorbereiding van Ajax op het nieuwe seizoen. De trainer hoopt de successen van vorig jaar te evenaren en geeft aan dat het fundament aanwezig is bij de Amsterdammers. "Het is nu een kwestie van opfrissen en verder bouwen", zo stelt de oefenmeester tegenover Ajax TV.

"Ondertussen moeten we ook nieuwe jongens inpassen en dat kost ook weer tijd. Het is niet gezegd dat het elftal gelijk gaat lopen als speler A weggaat en speler B komt. Het kost even tijd om elkaar te leren kennen, als mens maar ook in de speelwijze. Je begint weer van voren af aan, maar je moet wel beseffen dat we de speelwijze van vorig seizoen meenemen."

"De spelers die zijn gebleven kunnen de nieuwe jongens helpen. Dat versnelt het proces, hoop ik", aldus Ten Hag, die veel verwacht van Razvan Marin, de middenvelder die is overgekomen van Standard Luik. "Hij laat direct zien waarom wij hem hebben gehaald. Natuurlijk heeft hij ook aanpassing nodig. Het Ajax-systeem, de stijl: dat vraagt van iedere speler een bepaalde aanpassingstijd. Maar je ziet gewoon dat hij de kwaliteiten heeft om dat te doen."

Ten Hag geeft aan dat het aanpassingsproces voor aanwinst Quincy Promes wat makkelijker verloopt. "Hij is een Amsterdammer en heeft al in de opleiding bij Ajax gezeten. Hij is dus al bekend met de waarden van Ajax. Hij kent mij (door hun gezamenlijke periode bij Go Ahead Eagles, red.). Ja, dan kan zo'n aanpassingsperiode wat sneller verlopen."