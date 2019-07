‘Explosiegevaar’ bij opponent PSV: ‘Ze zijn niet blij en wilden van hem af’

PSV strijdt dinsdagavond tegen FC Basel in het kader van de tweede voorronde van de Champions League. De Eindhovenaren zijn volgens menigeen de favoriet bij de confrontatie, mede vanwege de onrustige periode die de Zwitserse club achter de rug heeft. Sportjournalist Tilman Pauls van de Basler Zeitung spreekt van een chaotische zomer.

Trainer Marcel Koller was namelijk de wacht aangezegd, waarbij een opvolger al klaarstond. “Maar uiteindelijk bedacht de voorzitter zich. In plaats van de trainer moest tot ieders verbazing technisch directeur en clubicoon Marco Streller vertrekken”, memoreert de journalist in gesprek met de NOS. Volgens Pauls is de selectie verdeeld over Koller als eindverantwoordelijke.

"Er zijn spelers die niet blij zijn met deze coach, zij wilden van hem af. Ze zijn vorig seizoen al naar de voorzitter gestapt om dat kenbaar te maken”, aldus Pauls, die stelt dat Fabian Frei een van de grootste criticasters was van Koller. "Dat is een publiek geheim, maar inmiddels wel vrij duidelijk. Frei zou eigenlijk de nieuwe aanvoerder moeten worden, na het vertrek van Marek Suchy naar Augsburg.”

“Maar Valentin Stocker draagt de band nu en Frei staat niet eens meer op de reservelijst. Duidelijker kan het signaal van de trainer niet zijn." Pauls ziet weinig topkwaliteit bij FC Basel en verwacht dat PSV zal doorstoten. “De beste speler van Basel van het afgelopen seizoen was doelman Jonas Omlin. Dat zegt veel. (...) En er is geen enkel teken dat het dit jaar beter wordt.”

FC Basel won afgelopen weekend de eerste competitiewedstrijd tegen FC Sion met 1-4, maar dat zegt volgens Pauls nog niet zoveel. “Het team leek goed samen te werken, maar het kan zo weer exploderen. Bij Basel bombarderen ze PSV echt tot favoriet, op een manier die we de afgelopen jaren niet hebben gehoord. De meeste mensen verwachten dat PSV wint. Ik ook."