PSV gaat alsnog over tot verkoop: ‘Welkom op de Freethiel’

De wegen van Matthias Verreth en PSV scheiden. Waasland-Beveren maakt dinsdagmorgen via de officiële kanalen melding van de komst van de 21-jarige middenvelder. Volgens het Eindhovens Dagblad incasseert PSV mogelijk ‘een aantal tonnen’ en is er wellicht ook sprake van een doorverkooppercentage.

Verreth werd in 2007, op negenjarige leeftijd, aan de jeugdopleiding van PSV toegevoegd. De Belg was destijds opgevallen in de jeugd van Lierse SK. In 2016 werd hij overgeheveld naar Jong PSV. Vorig seizoen was hij in 31 Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden goed voor 7 doelpunten en 4 assists.

Verreth, die ook als spits en buitenspeler uit de voeten kan, had bij PSV geen uitzicht op een snelle sprong naar het eerste elftal van Mark van Bommel. Hij deed afgelopen seizoen in drie duels mee: in de KNVB Beker tegen Excelsior Maassluis (0-4 winst) en RKC Waalwijk (2-3 verlies) en twee minuten in de Eredivisie tegen FC Groningen (1-2 winst).

In april van dit jaar tekende Verreth nog een nieuw contract bij PSV, dat de middenvelder alsnog naar Waasland-Beveren vertrekken. "Welkom op de Freethiel, Matthijs Verreth", zo maakt de club de komst van de middenvelder officieel.