Feyenoord polst doelwit: ‘Dat speelt, daar wil je je vingers niet aan branden'

Feyenoord is momenteel op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Jan de Jong kon zich niet geheel vinden in de koers die de club momenteel vaart en is inmiddels vertrokken, waardoor de Rotterdammers nu speuren op de markt naar een vervanger. Dennis van Eersel benadrukt dat Robert Eenhoorn nog altijd de topkandidaat is.

De journalist van RTV Rijnmond zegt bij de NOS dat De Jong zich waarschijnlijk verkeken heeft op de baan in De Kuip. "Hij begon met veel positiviteit, had een fris geluid, ging werken bij zijn droomclub en sprak daar met passie over. Hij vertelde ook dat hij heel honkvast was en het jarenlang wilde doen bij Feyenoord", aldus Van Eersel.

"Maar er is na het kampioensjaar zoveel negativiteit bij de club. Het dossier-Feyenoord City dat maar niet vordert. En sportief gezien is het ook niet goed gegaan. Twee seizoenen op rij speelt men geen rol in de competitie", weet de journalist, die aangeeft dat Eenhoorn, momenteel directeur bij AZ, de belangrijkste kandidaat bij Feyenoord is om de club weer op sleeptouw te nemen.

"Hij is gepolst", vervolgt Van Eersel, die aangeeft dat de oud-honkballer bij zowel de leiding van Feyenoord als de achterban goed ligt. Van Eersel proeft twijfel bij Eenhoorn. "Als je hem officieel spreekt, zegt hij dat hij volop bezig is met AZ. Dat is natuurlijk ook zo, maar wat er bij hem heel erg speelt is het dossier-Feyenoord City. Daar wil je je vingers niet aan branden."