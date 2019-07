Jürgen Klopp maakt zich zorgen: ‘Zo kan het niet langer, kom op’

Jürgen Klopp maakt zich zorgen over het gebrek aan rust voor voetballers en hoopt op veranderingen in de toekomst. De manager van Liverpool liet vorige week weten dat hij blij is dat ‘het seizoen van dertien maanden’ van Sadio Mané ten einde is. De aanvaller speelde afgelopen vrijdag nog de finale van het toernooi om de Afrika Cup, terwijl zijn werkgever al lang en breed aan de voorbereiding op komend seizoen is begonnen.

Mohamed Salah nam eveneens deel aan Afrika Cup en is nog steeds op vakantie, terwijl ook Copa América-winnaars Alisson en Roberto Firmino later zullen aansluiten. Op vrijdag 9 augustus opent Liverpool tegen Norwich City het nieuwe seizoen in de Premier League. Vijf dagen eerder is Manchester City de tegenstander in de strijd om de Community Shield. “Het zal wel een klaagzang lijken, maar de situatie is zoals hij is. Op lange termijn is dit niet acceptabel”, gaf de manager van the Reds te kennen.

Liverpool, dat overigens een deel van de voorbereiding om hoofdzakelijk commerciële redenen in de Verenigde Staten afwerkt, speelt dit kalenderjaar om de Europese Super Cup en het WK voor clubteams, naast de Premier League, de Carabao Cup, de FA Cup en de Champions League. “Nu, hier, is het geen probleem. Iedereen is hier, behalve die drie jongens voorin en Alisson. Maar het is niet zo dat je na drie dagen alweer kan zeggen: ‘Hey, kom op, laten we weer gaan rennen!’. Ze hebben een drukke zomer achter de rug", benadrukt de Duitse oefenmeester.

“Dat moet in de toekomst veranderen. Dat moet veranderd worden. Zo kan het niet langer, kom op. Er moeten breaks komen. Geef ze die vrije tijd. Durf dat uit te spreken. Beschouw niet elke wedstrijd alsof het de laatste van een decennium is. De Premier League is de competitie die het vroegste start. Huh? Waar is de tijd om te trainen? Kom op!”, verzuchtte Klopp. “Alsof niemand zich een week zonder voetbal kan voorstellen. Elke keer maar wedstrijden. De druk is groot, we moeten dit stoppen. Als er meer rustperiodes zijn, zullen de prestaties beter worden. Dan kun je ook op lange termijn van deze jongens genieten.”