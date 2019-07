Zidane verdedigt zich: ‘Hij kleedde zich niet om omdat hij niet wilde spelen’

Zinédine Zidane heeft genoeg van de situatie rondom Gareth Bale. Hoewel de oefenmeester afgelopen zaterdag gebruikmaakte van twee volledige elftallen tegen Bayern München (3-1 nederlaag), bleef de Welshman negentig minuten op de bank in Houston. Na afloop gaf de trainer van Real Madrid te kennen dat hij hoopt dat Bale snel vertrekt en zijn uitspraken vielen niet in goede aarde bij zaakwaarnemer Jonathan Barnett.

“Als het morgen allemaal rond is, zou dat alleen maar beter zijn. Laten we hopen dat het snel is afgehandeld, dat zou voor iedereen het beste zijn. Ook voor hem”, zei Zidane, die de woede van Barnett op de hals haalde. “Het is een schande dat Zidane op die manier over iemand spreekt die zoveel heeft betekend voor Real. Als Gareth vertrekt, zal dat gebeuren omdat het in zijn belang zou zijn. En niet omdat Zidane het loopt te pushen.”

Zidane kreeg maandagavond lokale tijd wederom allerlei vragen over Bale op zich afgevuurd. “Soms zorgt mijn Spaans voor wat verwarring. Ik ga proberen om met dit onderwerp zo duidelijk mogelijk te zijn. Op de eerste plaats, ik heb over iedereen met respect gesproken. En al helemaal over een voetballer. Ik steun altijd mijn spelers. Op de tweede plaats, ik zei dat de club bezig was met zijn vertrek. Punt. En drie, dat vind ik belangrijk om te zeggen. Gareth kleedde zich niet om omdat hij dat niet wilde. Meer niet.”

“Hij zei dat de club bezig was met zijn vertrek en daarom kleedde hij zich niet om”, benadrukte de Fransman in aanloop naar het oefenduel met Arsenal. “Nu is de rust weer teruggekeerd. Bale is een speler van Real Madrid, traint normaal mee en we zullen zien wat er gaat gebeuren. Ik heb daar verder geen nieuws over. Of hij tegen Arsenal gaat spelen? Hij traint mee en morgen is morgen, we zullen zien. Jullie weten nu hoe de situatie is. Of hij de voorbereiding verstoort? Jullie weten dat ik daar geen antwoord op ga geven. Ik respecteer mijn spelers. Ik kan niet liegen, hij zet zich net zo hard in als de rest van de spelers.”

Het vermogende Beijing Guoan wil Bale een uitweg bieden. Engelse media stellen dat Bale de bestbetaalde voetballer uit de geschiedenis van kan China worden, als hij ingaat op het aanbod van Beijing Guoan. De Welshman verdient bij Real Madrid 31,2 miljoen euro bruto per jaar, wat neerkomt op een weekloon van 600.000 euro. Beijing Guoan behoort tot de rijkste clubs van China en telde anderhalf jaar geleden nog veertig miljoen euro neer om Cédric Bakambu over te nemen van Villarreal.