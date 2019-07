De Telegraaf: Pereiro voor circa 15 miljoen euro weg bij PSV

PSV is dicht bij een financiële klapper op de transfermarkt, zo meldt De Telegraaf in de nacht van maandag op dinsdag. Gastón Pereiro staat volgens de krant op het punt om voor een transfersom van 'richting de vijftien miljoen euro' te verkassen naar Spartak Moskou. Pereiro zit dinsdagavond niet bij de selectie voor de wedstrijd tegen FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League.

Spartak is bereid om te voldoen aan de salariswensen van Pereiro; het is volgens De Telegraaf nog wel de vraag of de 'veeleisende zaakwaarnemer' Paco Casal ook overtuigd kan worden door de grootmacht uit Rusland. De krant roept in herinnering dat Casal op het laatste moment ook met aanvullende eisen kwam toen Pereiro op weg was naar PSV, maar dat de transfer uiteindelijk toch rond kwam.

Toch is de verwachting dat er eerdaags witte rook volgt over het vertrek van de Uruguayaan. 'Alle partijen' waren ervan overtuigd dat Pereiro deze zomer het best kon vertrekken, zo klinkt het. De 24-jarige aanvallende middenvelder levert PSV een miljoenenwinst op, daar hij in 2015 voor circa zeven miljoen euro overkwam van Club Nacional. De linkspoot was nooit onomstreden in Eindhoven, maar kwam wel tot 114 Eredivisie-duels en 42 treffers.

Met zijn nieuwe club gaat hij de voorrondes van de Europa League in. Op 10 augustus neemt Spartak, de nummer vijf van het afgelopen seizoen in de Premjer-Liga, het op tegen FC Thun in de derde voorronde. Zijn absentie tegen Basel heeft te maken met die wedstrijden. Indien Pereiro zou spelen tegen de Zwitsers, zou hij pas in het hoofdtoernooi mogen uitkomen voor Spartak. Dat willen beide clubs zien te voorkomen. Pereiro heeft bij PSV een contract tot het eind van volgend seizoen.