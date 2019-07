Van de Beek: ‘Dat zul je mij nooit horen zeggen en dat kan je ook nooit zeggen’

Hoewel hij de afgelopen maanden met diverse Europese grootmachten in verband werd gebracht, mag Donny van de Beek zich nog altijd speler van Ajax noemen. De middenvelder zegt 'nog altijd' in contact te staan met directeur voetbalzaken Marc Overmars over zijn toekomst; de club wil hem graag binnenboord houden. Zelf weet Van de Beek nog niet waar zijn toekomst ligt.

De jeugdexponent weigert beloftes te doen. "Ik doe geen uitspraken van: 'ik blijf' of 'ik ga weg', dat zul je mij nooit horen zeggen en dat kan je ook nooit zeggen in het voetbal", weet Van de Beek, die alle opties openhoudt. Bijtekenen bij Ajax is dus ook een mogelijkheid. "Maar de situatie is prima zoals die nu is. Het is gewoon afwachten", voegt hij eraan toe in gesprek met VTBL.

Ajax raakte Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt deze zomer kwijt, maar de gevreesde leegloop blijft vooralsnog uit. Van de Beek hoopt zich door te ontwikkelen na het vertrek van de dragende krachten. "Ik probeer steeds belangrijker te zijn. De jongens waren enorm belangrijk, maar we zullen hun vertrek moeten opvangen en daar hoop ik een aandeel in te leveren", geeft hij aan na het oefenduel met Panathinaikos (1-2 nederlaag), waarin Van de Beek zelf tot scoren kwam.

Over een rol als aanvoerder zegt de international echter niets te weten. Dinsdag droeg Daley Blind de band, terwijl ook Dusan Tadic in de voorbereiding als aanvoerder fungeerde. Een definitieve opvolger van De Ligt is er nog niet. "Ik heb er niets over gehoord. Dusan en Daley zijn hartstikke goede aanvoerders, dus dat zit wel prima. Het zijn goede leiders die het allebei verdienen. Maar als de trainer het aan me voorlegt, wie ben ik dan om 'nee' te zeggen?"