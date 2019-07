‘Barcelona wil Lionel Messi tot zijn 36ste bij de club houden’

Barcelona wil Lionel Messi de komende jaren voor de club behouden en gaat daarom binnenkort met de entourage van de Argentijnse aanvaller praten over contractverlenging, zo meldt ESPN maandag. Met zijn nieuwe verbintenis zou Messi, wiens huidige contract doorloopt tot medio 2021, nog vier seizoenen actief zijn in het Camp Nou. Hij is 36 jaar als zijn nieuwe contract zou aflopen.

De plannen om Messi langer te binden komen uit de koker van voorzitter Josep Maria Bartomeu, die binnenkort met vader en zaakwaarnemer Jorge om de tafel gaat zitten om over een nieuwe overeenkomst te praten. In het huidige contract van de sterspeler uit Argentinië is de optie opgenomen om de samenwerking in 2021 met nog eens een jaar te verlengen. Bartomeu zet echter in op een gloednieuw contract voor Messi.

De preses van de Catalaanse grootmacht denkt te weten dat Messi niet wordt gedreven door financiële motieven, ondanks zijn status als bestbetaalde speler binnen de selectie van Barcelona. Bartomeu, zelf tot 2021 voorzitter van de Spaanse kampioen, heeft daarom meer oog voor het sportieve aspect, met het winnen van de Champions League als ultiem doel. Barcelona veroverde de belangrijkste Europese prijs voor het laatst in 2015. In dat kader werd Antoine Griezmann voor 120 miljoen euro overgenomen van Atlético Madrid en volgt Neymar wellicht zijn voorbeeld. De aanvaller van Paris Saint-Germain speelde eerder in Barcelona en staat naar verluidt niet onwelwillend tegenover een terugkeer.

Mocht Messi akkoord gaan met een nieuw contract, dan wordt het alweer zijn tiende verbintenis als speler van Barça. De 32-jarige aanvaller, die onder toenmalig trainer Frank Rijkaard debuteerde, zette in 2004 een handtekening onder zijn eerste profcontract. Messi tekende in 2017 na maandenlang onderhandelen zijn negende contract, met daarin een afkoopclausule van zevenhonderd miljoen euro opgenomen.

Messi is al vijftien seizoenen lang de onbetwiste aanvalsleider van Barcelona, met indrukwekkende statistieken als bewijs. De routinier uit Argentinië staat op 603 doelpunten in 687 wedstrijden en was daarnaast verantwoordelijk voor 242 assists. De prijzenkast van Messi werd in die periode aangevuld met viermaal de Champions League-beker, tien Spaanse landstitels en zes Spaanse bekers.