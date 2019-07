BBC: Akkoord over Dani Ceballos, begin van ‘grote week’ voor Arsenal

Niets lijkt de transfer van Dani Ceballos naar Arsenal nog in de weg te staan. Diverse internationale media, waaronder de BBC, brengen maandagavond naar buiten dat de Londenaren akkoord zijn met Real Madrid over een verhuurperiode van de middenvelder. Het gaat om een verhuur van een seizoen, zonder optie tot koop.

Arsenal en Real Madrid treffen elkaar dinsdagnacht op de International Champions Cup en zijn voorafgaand aan die wedstrijd met elkaar om de tafel gegaan. Ook Tottenham Hotspur had belangstelling voor Ceballos, maar de stadsrivaal trekt aan het langste eind. Volgens AS zou Ceballos dinsdag al naar Londen kunnen vliegen om de medische keuring te doorlopen en vervolgens zijn contract te ondertekenen.

Onder Zinédine Zidane heeft de 22-jarige technicus weinig uitzicht op speeltijd. Real Madrid staat echter niet open voor een definitief vertrek van Ceballos en daar heeft de Spanjaard zelf ook geen oren naar. Ceballos acht zichzelf in staat om in de toekomst een belangrijke kracht te worden voor Real. Van een optie tot koop zal daarom geen sprake zijn in een eventuele huurdeal. Naar verluidt wil Arsenal het salaris van Ceballos volgend seizoen op zich nemen.

Unai Emery zou een belangrijke rol hebben gespeeld in het besluit van Ceballos. De trainer heeft met zijn landgenoot en diens familie gesproken en hem overtuigd van diens perspectief bij Arsenal. Emery wil van Ceballos zijn sleutelspeler maken op het middenveld, zo klinkt het. De zesvoudig Spaans international is de eerste grote aanwinst; Arsenal hoopt deze week ook verdediger William Saliba voor circa dertig miljoen euro over nemen van Saint-Étienne. De BBC spreekt dan ook van een 'grote week' voor de Premier League-club.