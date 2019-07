Ajax-talent maakt indruk: ‘Ze hebben dat gezegd, maar Erik ten Hag nog niet’

Sergino Dest gaf maandagavond zijn visitekaartje af in de oefenwedstrijd tussen Ajax en Panathinaikos (1-2 nederlaag). De achttienjarige linksback maakte indruk met zijn actie voorafgaand aan de 1-1 van Donny van de Beek: de opgestoomde Dest zette zijn opponent nabij de achterlijn van de bal en stelde zijn ploeggenoot in staat om te scoren. Zelf kijkt de jeugdexponent met gemengde gevoelens terug op de wedstrijd.

"Ik was niet op alle momenten scherp", stelt de zelfkritische jongeling voor de camera van Veronica Inside. "In de tweede helft begon ik zwak, maar uiteindelijk pakte ik het weer op. Ik had in de laatste fase wel wat te veel balverlies, maar dat zijn leermomenten." Over zijn rol bij het doelpunt van Van de Beek is hij wel te spreken. "Carel (Eiting, red.) gaf me de bal en mijn tegenstander dacht dat de bal uit zou rollen. Ik ging gewoon om hem heen en uiteindelijk viel hij, waardoor ik Donny kon inspelen."

Dest, vorig seizoen goed voor zeventien competitieduels namens Jong Ajax, kwam in de voorbereiding in actie tegen onder meer Medipol Basaksehir (2-1 zege), Watford (2-1 zege) en Panathinaikos. Een basisplaats lonkt zaterdag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV, daar Nicolás Tagliafico nog niet is aangesloten bij de selectie en trainer Erik ten Hag geen risico wil nemen met Lisandro Martínez. De Argentijn is net hersteld van een hamstringblessure.

"Ik vond de voorbereiding goed gaan en vind dat ik stappen heb gemaakt. Het is aan mij de taak om het gewoon vast te houden, want ik ben er nog lang niet", beseft Dest, die de wens uitspreekt om zoveel mogelijk wedstrijden voor Jong Ajax te gaan spelen in het nieuwe seizoen. Op een plek bij Ajax 1 rekent hij niet. "Als ik een keer mee mag doen en m'n debuut mag maken, zou ik dat heel fijn vinden. Maar ik heb geen verwachtingen", maakt hij duidelijk. "Ik heb gehoord dat ze tevreden zijn. De andere trainers hebben dat al tegen me gezegd, maar Erik ten Hag nog niet."