Di Marzio: AC Milan betaalt maximaal 57 miljoen euro voor nieuwe spits

Ángel Correa staat voor een overgang richting AC Milan, zo weet Gianluca Di Marzio maandagavond te melden. Volgens de transferspecialist van Sky Italia hebben de Italianen vijftig miljoen euro plus bonussen over voor de 24-jarige aanvaller van Atlético Madrid. Met de aanvullende bonussen zou het totale transferbedrag uitkomen op 57 miljoen euro. Zvonimir Boban, directeur voetbalzaken van i Rossoneri, vloog zondag speciaal naar Madrid om de deal rond te maken.

Correa zou al tot een persoonlijk akkoord zijn gekomen met AC Milan. De Argentijnse aanvaller staat sinds 2014 onder contract bij los Colchoneros en kwam in vijf seizoenen bij de Spaanse club tot 30 doelpunten en 28 assists in 188 wedstrijden. Atlético verloor in de persoon van Antoine Griezmann, die voor Barcelona heeft gekozen, al eerder een aanvallende kracht. De aanvalslinie van de Madrilenen werd al versterkt met Álvaro Morata, die voor 56 miljoen euro definitief overkwam van Chelsea.

Tegenover de komst van Correa staat waarschijnlijk het vertrek van André Silva en Patrick Cutrone. Silva, afgelopen seizoen uitgeleend aan Sevilla, is dicht bij een transfer richting AS Monaco, dat dertig miljoen euro overheeft voor de Portugese aanvaller. Cutrone wordt in de Engelse media gelinkt aan Wolverhampton Wanderers. AC Milan zet in op een transfersom van ongeveer 25 miljoen euro voor de spits, wiens contract in het San Siro nog vier seizoenen doorloopt. Met de opbrengst van deze transfers wordt de komst van Correa grotendeels gefinancierd.

Correa, voor wie Atlético vijf jaar geleden bijna acht miljoen euro neerlegde, hoeft bij zijn aanstaande werkgever niet te rekenen op Europees voetbal. AC Milan plaatste zich dankzij de vijfde plaats in de Serie A voor de Europa League, maar door een straf van het internationale sporttribunaal CAS gaan de Europese plannen niet door. De Milanezen hebben de regels van de UEFA wat betreft Financial Fair Play overtreden in de periode van 2015 tot 2018.