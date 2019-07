Messi laat droom uitkomen op Antigua: ‘Ik was daar in mijn eentje’

Voor Mackenzie O’Neil kwam afgelopen weekeinde een droom uit. Het elfjarige jongetje kwam tijdens zijn vakantie op het Caribische eiland Antigua Lionel Messi tegen op het strand. De sterspeler van Barcelona toonde zich van zijn goede kant door een balletje te trappen met de jonge Mackenzie. “Met Messi voetballen was echt geweldig.”

De jonge bewonderaar sprak met Olé over de bijzondere ontmoeting met de aanvaller van Barcelona. “Messi was met zijn familie op het strand. Ik was daar in mijn eentje en begon vlakbij hen tegen een bal te schoppen. Zijn vader Jorge gooide een bal naar mij toe en vraag of ik zin had om een balletje te trappen. Daarna heb ik met Messi en Thiago (zoontje van Messi, red.) 45 minuten lang gevoetbald.”

Mackenzie was ook onder de indruk van de voetbalkwaliteiten van Messi junior. “Thiago is een geweldige voetballer voor zijn leeftijd (zes jaar, red.) en hij was helemaal niet verlegen. Het was echt geweldig om met Messi te voetballen.” Thiago en Mateo, de andere zoon van Messi, maken deel uit van de jeugdopleiding van Barcelona.

Echt veel contact was er niet met Messi, al ging O’Neil wel met de Argentijn op de foto, zoals is te zien op Instagram. “De vrouw van Messi deed de vertaling, omdat ze de Engelse taal wel heel goed beheerst. Later heb ik nog met Messi gezwommen en op een boot veel tijd op het water doorgebracht.”