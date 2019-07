PAOK krijgt lachers op de hand met tweet over wedstrijd tegen Ajax

PAOK Saloniki kwam maandagmiddag uit de koker als tegenstander voor Ajax in de derde voorronde van de Champions League. Beide clubs kennen elkaar inmiddels goed, want ze troffen elkaar eerder al in 2010 en 2016 in dezelfde voorronde van het miljardenbal. Het leidde tot een ludiek verzoek van PAOK aan de UEFA op Twitter.

"Lieve @ChampionsLeague, doe volgende keer gewoon de loting van de andere clubs en koppel ons meteen aan Ajax!!", grapt de club. De vorige ontmoetingen met Ajax liepen niet goed af voor de Griekse grootmacht. In de zomer van 2016 rekende Ajax af met PAOK, door in de Johan Cruijff ArenA met 1-1 gelijk te spelen en in Thessaloniki met 1-2 te winnen; zes jaar eerder werd het 1-1 en 3-3, waardoor Ajax op basis van uitdoelpunten doorstootte.

Trainer Abel Ferreira was er toen niet bij: hij kwam deze zomer pas over van Sporting Braga. Hij spreekt van een 'geweldige kans' om geschiedenis te schrijven, op weg naar de eerste deelname aan de groepsfase van de Champions League in de clubgeschiedenis. "Niemand wilde deze loting, maar ons doel blijft hetzelfde: geschiedenis schrijven en het hoofdtoernooi halen. We kennen onze tegenstander allemaal. Wat belangrijk is, is dat de spelers, de technische staf en de buitenwereld het vertrouwen hebben dat we door kunnen gaan."

Ferreira stelt zich 'nederig' op en beaamt dat Ajax de favoriet is voor het tweeluik. "Maar we gaan er alles aan doen. Het is een zware tegenstander", benadrukt de oefenmeester op de website van PAOK. "We zullen veel moed aan de dag moeten leggen, erin moeten geloven en gefocust blijven." PAOK kroonde zich afgelopen seizoen voor het eerst in 34 jaar tot kampioen van Griekenland, zonder een nederlaag te lijden. Daarnaast werd ook de Griekse beker gewonnen, door AEK Athene in de finale te verslaan.

Ajacied Lasse Schöne ziet de wedstrijden van 6 en 13 augustus met vertrouwen tegemoet. "Ik vind het prima. Als we de Champions League in willen, moeten we ze allemaal kunnen verslaan. Dus dat is prima", reageert de middenvelder via de officiële kanalen van Ajax op de loting. "Ik denk dat we ze goed kunnen hebben. Een goed ploegie. Maar als we de Champions League in willen, moeten we hierlangs." Als Ajax erin slaagt om PAOK uit te schakelen, wacht nog een laatste voorronde voor de ploeg van Erik ten Hag.