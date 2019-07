Clasie tekent in Eredivisie: ‘Mensen zeiden: ‘Pak toch die kans in Rusland’’

Jordy Clasie is definitief terug in de Eredivisie. De middenvelder heeft een contract tot medio 2021 getekend bij AZ, met een optie voor een extra seizoen. De Alkmaarders melden zijn komst maandagavond via de officiële kanalen; eerder op de dag maakte De Telegraaf al melding van de naderende overstap. Clasie kan transfervrij overkomen van Southampton na de ontbinding van zijn contract.

De jeugdexponent van Feyenoord noemt AZ een club die hem 'vertrouwen' geeft. "Dat is iets dat ik erg waardeer." Clasie spreekt de wens uit om zijn 'oude niveau' te halen bij zijn nieuwe club. Hij speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor Feyenoord, dat geen poging deed om hem definitief in te lijven. "Momenteel ben ik fit, maar ik heb nog geen wedstrijdritme. We gaan een goed plan maken zodat ik er zo snel mogelijk kan staan."

In gesprek met het Algemeen Dagblad toont Clasie zich blij om herenigd te worden met Ron Vlaar, zijn voomalig ploeggenoot van Feyenoord en het Nederlands elftal. Enkele weken geleden belde Clasie al met Vlaar. "Ik heb goede momenten met Ron meegemaakt. Leuk dat ik hem weer tref hier. Hij heeft me goede dingen verteld. AZ speelt leuk, aanvallend voetbal. Dat bevalt me uitstekend."

Southampton wilde Clasie het liefst verkopen aan een buitenlandse club. Zelf had hij zijn zinnen gezet op AZ, na het eerste contact van circa vijf weken geleden. "Met enige vertraging ben ik er alsnog en daar ben ik heel blij mee. Ook mensen om mij heen zeiden: ‘Pak die kans toch in Turkije of Rusland'. Maar nee, ik wilde per se naar Nederland. Voor mij en mijn gezin is dit de beste keuze. Dit wat zij ook het liefste willen."