Reserves van Ajax scoren zes keer tegen Griekse middenmoter

De reserves van Ajax hebben in Epe weten te winnen van OFI Kreta. De Amsterdammers waren op Sportpark De Wachtelenberg met 6-2 te sterk voor de nummer dertien van het afgelopen Super League-seizoen, door doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar (tweemaal), Dani de Wit (tweemaal), Kik Pierie en Lasse Schöne. De eerste keuze van trainer Erik ten Hag oefent maandagavond in het Olympisch Stadion tegen Panathinaikos.

Ten Hag koos ervoor om tegen OFI Kreta onder meer Pierie, Lisandro Magallán, Schöne en Huntelaar in Epe binnen de lijnen te brengen. De Grieken oefenen later deze maand nog tegen FC Emmen en Willem II, terwijl Ajax de voorbereiding maandagavond afsluit met een oefenwedstrijd tegen Panathinaikos. Komende zaterdag staat met de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV de ouverture van het seizoen op het programma.

In het oefenduel met OFI Kreta ging Ajax uitstekend van start, want al na vijf minuten spelen stond er een voorsprong op het scorebord. Huntelaar werd in stelling gebracht door Noa Lang, waarna de spits met een stiftje de openingstreffer aantekende. Twee minuten later was het echter alweer gelijk, doordat de van Fortuna Sittard gehuurde Lisandro Semedo Magallán en Sven Botman te snel af was. Voor rust wisten de Amsterdammers weer op voorsprong te komen via De Wit, die werd bediend door Zakaria Labyad.

Nadat Semedo in het begin van de tweede helft nog een kans had laten liggen, was het al snel na rust wél raak voor de Grieken via Kosmas Tsilianidis. In het laatste halfuur nam Ajax vervolgens afstand van OFI Kreta en het startschot daarvoor werd gegeven door Pierie, die op aangeven van Labyad de 3-2 verzorgde. Huntelaar en De Wit maakten vervolgens allebei hun tweede treffer van de middag en voerden zo de score verder op, waarna het slotakkoord op naam van Schöne kwam. De Deense middenvelder schoot een vrije trap in de kruising en bepaalde de eindstand op 6-2.