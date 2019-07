Feyenoord, PSV, AZ en FC Utrecht weten opponenten in derde voorronde EL

Feyenoord moet in de derde voorronde van de Europa League zien af te rekenen met FK Gabala of Dinamo Tbilisi. Tijdens de loting in het Zwitserse Nyon werd AZ gekoppeld aan Mariupol, indien er gewonnen wordt van BK Häcken. Als FC Utrecht in de tweede voorronde afrekent met Zrinjski Mostar, is een ronde verder NK Domzale of Malmö FF de tegenstander. Tot slot weet ook PSV de volgende Europese tegenstander als FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League te sterk blijkt: FK Haugesund of Sturm Graz.

De wedstrijden in de derde voorronde van de Europa League worden gespeeld op donderdag 8 en donderdag 15 augustus. Op 1 augustus wordt definitief bekend hoe het programma voor de derde kwalificatieronde eruit zal zien, als de returns van de tweede voorronde afgewerkt worden. Zodoende weet Feyenoord volgende week of men naar Azerbeidzjan of naar Georgië moet afreizen voor de derde voorronde, waarin de Rotterdammers met een thuiswedstrijd beginnen. Gabala eindigde afgelopen seizoen als vierde in de Azerbeidzjaanse competitie, terwijl Dinamo Tbilisi tweede werd in Georgië en al een voorronde tegen Engordany uit Andorra overleefde.

Als AZ het tweeluik met BK Häcken overleeft, staat de tegenstander in de derde voorronde al vast. Voor de Alkmaarders kwam in Nyon Mariupol uit Oekraïne uit de koker. De club eindigde in de Oekraïense Premier League als vierde en stroomt daardoor in de derde voorronde van de Europa League in. Indien AZ Häcken verslaat, begint men tegen Mariupol met een uitwedstrijd. Voor FC Utrecht beloofde er tijdens de loting een op papier zwaardere tegenstander uit de koker te komen, daar de Domstedelingen een ongeplaatste status hadden.

FC Utrecht had ook Sparta Praag, Espanyol of Stjarnan, AEK Athene, FK Buducnost Podgorica of Zorya Luhansk en Arsenal Tula of Neftçi PFK kunnen treffen, maar uiteindelijk is de winnaar van het tweeluik tussen het Sloveense NK Domzale en het Zweedse Malmö FF uit de koker gekomen. Domzale eindigde vorig seizoen als derde in de PrvaLiga en overleefde reeds een voorronde tegen Balzan uit Malta. Malmö werd vorig kalenderjaar derde in de Allsvenskan en is momenteel koploper in Zweden, terwijl er in de eerste voorronde gehakt gemaakt werd van het Noord-Ierse Ballymena United: 7-0 en 0-4. FC Utrecht begint eventueel met een uitwedstrijd aan het tweeluik.

Eerder op de dag werd al bekend dat voor PSV een dubbele ontmoeting met LASK Linz wacht als het tweeluik met FC Basel wordt overleefd. Indien de Zwitsers in de tweede voorronde van de Champions League te sterk zijn, kunnen de Eindhovenaren zich opmaken voor een ontmoeting met FK Haugesund of Sturm Graz: eerst uit en een week later in eigen stadion. Haugesund is momenteel de nummer acht van Noorwegen en eindigde vorig jaar als vierde, terwijl Sturm Graz zich als nummer vijf van de Oostenrijkse Bundesliga kwalificeerde voor de voorronde van de Europa League.