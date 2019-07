Feyenoord reageert op commotie: ‘Feyenoord blijft van Feyenoord’

Het Algemeen Dagblad kwam zondagavond met het nieuws dat een Amerikaanse investeringsmaatschappij een minderheidsaandeel in Feyenoord wil nemen. In ruil voor ‘vele miljoenen’ zouden de Amerikanen zeggenschap binnen de club willen hebben. Een woordvoerder van de Rotterdammers benadrukt in gesprek met RTV Rijnmond dat de identiteit van Feyenoord niet in gevaar zal komen.

“Ik kan slechts in algemene zin zeggen dat we voortdurend praten met partijen die Feyenoord financieel en sportief verder zouden kunnen helpen. Het gaat in die gesprekken altijd over rendement, zeggenschap en zekerheid. Waarbij het uitgangspunt altijd is dat Feyenoord van Feyenoord blijft. Concreet is er op dit moment niks te melden, als dit wel zo is laten we dat weten. Zo lang dat niet het geval is gaan we uiteraard niet in op namen, verhalen of geruchten”, zo reageert een woordvoerder op de berichten over de mogelijke aandelenverkoop.

Feyenoord heeft een zogenaamde Stichting Continuïteit, die de clubkleuren, het logo en de naam bewaakt. Dat de Amerikaanse investeringsmaatschappij graag zeggenschap binnen de club, zorgt voor zorgen onder de supporters. “Zeggenschap uit handen geven is wat ons betreft onbespreekbaar. De club moet in onze optiek op alle fronten baas in eigen huis zijn”, zo luidt de reactie van de officiële supportersvereniging FSV De Feijenoorder.

“We hebben de president-commissaris hierover bevraagd. De reactie is dat er gekeken wordt naar investeerders, maar zeker niet onder deze condities”, zo stelt men. Volgens RTV Rijnmond is het de bedoeling dat Feyenoord de aandelen van de Vrienden van Feyenoord (49 procent) op korte termijn volledig terugkoopt, om die direct door te verkopen aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij. Een jaar geleden telde Feyenoord al 3,5 miljoen euro neer voor een deel van de aandelen van de Vrienden van Feyenoord.