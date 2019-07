Duidelijke boodschap voor Feyenoord: ‘Het is zijn recht om te blijven’

Renato Tapia werd in de tweede helft van het afgelopen seizoen al verhuurd aan Willem II en het is de bedoeling van Feyenoord dat de middenvelder deze zomer definitief uit De Kuip vertrekt. Technisch directeur Sjaak Troost liet zondag in niet mis te verstane bewoordingen weten in de komende weken afscheid te willen nemen van Tapia en die boodschap kwam als een verrassing voor het kamp van de Peruviaan.

“Ik laat me niet in de maling nemen door Tapia, dat pik ik niet. Hij moet gewoon meewerken aan een transfer. Anders gaan we kijken of er andere mogelijkheden zijn”, stelde Troost op de Open Dag van zijn club tegenover FOX Sports. Zaakwaarnemer Carlos Gonzales is niet te spreken over de manier waarop de sportbestuurder zich heeft uitgesproken.

“Het bericht dat van de nieuwe technisch directeur kwam was ongepast. Het heeft ons bovendien verrast, omdat het aan de vooravond kwam van een gesprek dat woensdag op de agenda staat”, laat Gonzales weten aan ESPN Peru. “Renato is duidelijk geweest dat hij van plan is om langer in Nederland te blijven. Hij heeft nog een contract voor een jaar en hij heeft het recht om te blijven als hij dat wil. Het is een prioriteit voor hem om in Nederland te blijven.”

“Als hij niet bij Feyenoord kan blijven, wil hij naar andere opties kijken. Maar wel in Nederland”, gaat Gonzales, die een duidelijke boodschap heeft voor Feyenoord, verder. “Om een contract te kunnen beëindigen, moet er een akkoord zijn tussen allebei de partijen. De spelers zijn geen objecten en als zij niet willen vertrekken, kunnen ze dat gewoon zeggen.” Tapia heeft vooralsnog geen rugnummer gekregen voor het aankomende seizoen en ontbrak zondag ook op de traditionele spelerspresentatie.