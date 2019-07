Van der Sar: ‘Hij stond er goed op in Duitsland, hij wilde zelf verder bij Ajax’

Edwin van der Sar was ook tijdens zijn vakantie in de weer voor Ajax. De algemeen directeur zegt bij de Ajax Podcast dat onder meer het contract van Erik ten Hag een aandachtspunt was. De trainer van Ajax werd na het succesvolle seizoen met diverse clubs in verband gebracht, maar besloot uiteindelijk zijn verbintenis in de Johan Cruijff ArenA te verlengen.

"Ik heb wel wat gelezen in de buitenlandse kranten. Ik lees iedere dag de Daily Mail wel en ook in Duitsland stond hij er goed op. Erik wilde zelf graag verder bij Ajax", aldus de oud-doelman, die stelt dat Ten Hag nog genoeg uitdagingen ziet in Amsterdam. Van der Sar is in zijn nopjes dat de coach nu voor langere tijd verbonden is aan de club.

Ook Dusan Tadic is voor meerdere jaren vastgelegd door de Amsterdammers. Van der Sar is blij met de aanwezigheid van de ervaren aanvaller. "Hij kan aan de jonge jongens laten zien hoe het is om in de top te spelen", aldus de oud-international. "In zijn oude contract stonden bepaalde voorwaarden. Dat hij na twee jaar wat anders kon doen."

"We zien jonge spelers graag een stap maken, maar wat we nu in onze handen hebben, het niveau en het enthousiasme onder de supporters, willen we vasthouden. En daar is Dusan een belangrijke pijler in", besluit Van der Sar over Tadic, die tot medio 2023 als speler verbonden is aan Ajax en zich daarna zal richten op het trainersvak bij de Amsterdammers.