‘Real Madrid heeft transferplan klaarstaan en is bereid tijd te rekken’

Real Madrid is bereid ver te gaan voor de handtekening van Paul Pogba, zo meldt AS maandag. De middenvelder van Manchester United staat al een tijdje hoog op het lijstje van de Koninklijke, maar de Engelse grootmacht werkt vooralsnog niet mee. “Het is een kwestie van geduld opbrengen. We werken eraan”, zegt iemand van de entourage van Pogba in gesprek met AS.

Eerder werd gesuggereerd dat een eventuele transfer van Pogba naar Real vóór de Engelse transferdeadline op 8 augustus zou moeten worden beklonken, aangezien United daarna niet meer wilde meewerken aan een uitgaande transfer. De vertrouweling van Pogba vertelt echter een ander verhaal. “Dit kan gewoon doorgaan tot eind augustus. Waarom niet?”, zo klinkt het.

De laatste dagen is de tactiek van Pogba en zaakwaarnemer Mino Raiola op verzoek van Real veranderd, zo luidt het bericht. Beide actoren laten zich niet meer publiekelijk uit over de starre houding van United. Real heeft namelijk reeds een plan van aanpak bedacht dat ervoor moet zorgen dat de middenvelder alsnog naar de Spaanse hoofdstad verkast.

Real gaat het eerste bod naar verluidt begin augustus neerleggen bij United, nog voor de deadline op 8 augustus. Als United weigert, dan gaat Real pas aan het einde van de maand nog een poging wagen. De deadline voor LaLiga-clubs is op 2 september en United zou naarmate de tijd vordert steeds meer geneigd zijn om afstand te doen van de ongelukkige Pogba, die intern al heeft aangegeven naar Real te willen.