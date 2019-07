‘Ik ga niet zeggen dat ze Real Madrid zijn, maar het is een aardig goed elftal’

Voor AZ vormt het Zweedse BK Häcken in de tweede voorronde de eerste horde richting de groepsfase van de Europa League. De club uit Göteborg heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een subtopper in de Allsvenskan en won vorig jaar voor de tweede keer in de historie de Zweedse beker. “Het gaat niet makkelijk worden voor AZ, denk ik”, voorspelt Moestafa El Kabir, die verspreid over twee periodes twee jaar voor Häcken speelde, in gesprek met Voetbalzone.

Door Chris Meijer

Häcken bracht een groot deel van zijn bestaan door in de krochten van het Zweedse voetbal. Tot de jaren negentig hadden Getingarna (de wespen) slechts één seizoen op het hoogste niveau doorgebracht, in 1983. Vervolgens pendelde Häcken tot 2008 op en neer tussen de Allsvenskan en de Superettan, maar inmiddels is de club al elf jaar een vaste waarde op het hoogste niveau. Lang stond Häcken in de schaduw van stadgenoten IFK Göteborg (achttienvoudig kampioen en tweemaal winnaar van de UEFA Cup), GAIS (viervoudig kampioen) en Örgryte IS (twaalfvoudig kampioen), maar de afgelopen jaren is daar verandering in gekomen. “Het was een relatief kleine club, maar ze hebben zich de afgelopen jaren enorm ontwikkeld. In het verleden hebben ze altijd in de schaduw gestaan bij IFK Göteborg en de afgelopen jaren is het eerder andersom”, stelt de dertigjarige aanvaller, die tussen 2012 en 2013 en in 2018 50 wedstrijden voor Häcken speelde, waarin hij goed was voor 27 doelpunten. Internationaal heeft Häcken voornamelijk bekendheid verworven door de Gothia Cup.

El Kabir speelde in twee periodes voor BK Häcken: tussen 2012 en 2013 en in 2018.

De Gothia Cup is een internationaal jeugdtoernooi, dat sinds 1975 georganiseerd wordt. In eerste instantie was het een gezamenlijk project van GAIS, Häcken en een lokale krant, maar sinds de jaren tachtig is de opponent van AZ alleen organisator en eigenaar. Met 1730 teams uit 82 landen geldt het jeugdtoernooi tegenwoordig als het grootste ter wereld, terwijl het tevens het grootste evenement van Zweden is. Spelers als Xabi Alonso, Alan Shearer, Andrea Pirlo, Emmanuel Adebayor en Zlatan Ibrahimovic namen in het verleden deel aan de Gothia Cup, die sinds 2016 een zustertoernooi in het Chinese Shenyang heeft. “Dat toernooi brengt heel veel geld voor ze in het laatje”, legt El Kabir uit. De Gothia Cup levert Häcken niet alleen het nodige geld op, maar biedt tevens de kans om talentvolle spelers op te pikken. Zo kwam Majeed Waris bijvoorbeeld via de Gothia Cup bij Häcken terecht. De Ghanese spits werd na drie jaar in Zweden voor een kleine drie miljoen euro verkocht aan Spartak Moskou en kwam vervolgens via Trabzonspor bij FC Porto terecht.

“Häcken heeft veel talentvolle spelers die doorbreken in het eerste, de jeugd krijgt heel veel kansen. Ze hebben de nodige goede spelers voor veel geld aan buitenlandse clubs verkocht”, verwijst El Kabir naar onder meer Simon Gustafson (verkocht aan Feyenoord), Samuel Gustafson (verkocht aan Torino), Kim Källström (verkocht aan Djurgarden, later voor onder meer Olympique Lyon en Spartak Moskou gespeeld), Mathias Ranégie (verkocht aan Malmö FF), Joel Andersson (verkocht aan FC Midtjylland) en Carlos Strandberg (verkocht aan CSKA Moskou). “Het is een van de best geleide clubs van Zweden, het is altijd rustig en stabiel. In financieel opzicht staan ze er meer dan uitstekend voor, zeker in vergelijking met de andere Zweedse clubs. Toen ik er kwam, speelde ze nog in het oude stadion. Maar sinds 2014 speelt Häcken in een gloednieuw stadion (Bravida Arena, red.), terwijl ze ook de beschikking hebben over een mooi trainingscomplex.”

De Bravida Arena, sinds 2014 de thuishaven van BK Häcken.

Het heeft er toe geleid dat Häcken is uitgeroeid tot een vaste waarde in de Allsvenskan. De tweede plaats in 2012 was tot dusver de beste eindklassering in de clubhistorie, waarna men achtereenvolgens als tiende, vijfde, zevende, tiende, vierde en vijfde eindigde. In de tussentijd werd wel het eerste zilverwerk aan de prijzenkast toegevoegd, met de bekerwinst van 2016 en 2019. El Kabir, die afgelopen halfjaar voor het Zweedse Kalmar FF speelde en in het verleden ook het shirt van Mjällby droeg, stelt dat Häcken dit kalenderjaar tot de titelfavorieten behoort. Voorlopig bezet de formatie van trainer Andreas Alm na achttien wedstrijden de vierde plaats, met een achterstand van acht punten op koploper Malmö FF. “Ik denk dat ze uiteindelijk wel bij de beste drie zullen eindigen.”

“De afgelopen jaren hebben ze goed en attractief voetbal gespeeld, daar zijn ze allemaal van op de hoogte. Ze behoren tot de best voetballende ploegen van Zweden, honderd procent zeker. Het is totaal niet Scandinavisch voetbal wat ze spelen. Bij Kalmar speelden we bijvoorbeeld in een 3-5-2-systeem, terwijl ze bij Häcken steevast een soort 4-3-3 spelen. Het is een beetje het Nederlandse voetbal wat ze daar spelen”, vervolgt El Kabir. Nadat zijn contract bij Kalmar in juni was afgelopen, trainde hij voordat hij bij het Turkse Caykur Rizespor tekende een tijdje mee bij Häcken om zijn conditie op peil te houden. De aanvaller kent de selectie van de komende opponent van AZ dan ook betrekkelijk goed en wijst de voorste linie aan als voornaamste kracht. “Daar hebben ze veel snelheid. Het elftal is sterk georganiseerd, ze spelen goed samen.”

De mogelijke opstelling van BK Häcken.

De meest in het oog springende naam bij Häcken is aanvoerder Rasmus Lindgren, voormalig speler van Ajax en FC Groningen. De 34-jarige routinier speelt doorgaans in het centrum van de defensie. “Rasmus heeft een goede kijk op het Nederlands voetbal, denk ik. De beste spelers spelen in de as: Lindgren achterin, Erik Friberg en Alexander Faltsetas op het middenveld en Alexander Jeremejeff en Paulinho voorin.” Andere belangrijke namen in het elftal van Alm zijn de jonge aanvallende middenvelder Daleho Irandust, centrumverdediger Joona Toivio, de ervaren doelman Peter Abrahamsson en voormalig Barcelona-rechtsback Godswill Ekpolo. “Ik ga niet zeggen dat ze Real Madrid zijn, maar het is een aardig goed elftal. AZ had het beter kunnen treffen, zeker. Op papier zou AZ moeten winnen, maar Häcken speelt beter tegen voetballende ploegen. Dan is het voor hen makkelijk om hun spel te spelen, dus dat werkt niet in het voordeel voor AZ. Ik voorspel een open wedstrijd.”

Waar de thuiswedstrijd tegen Häcken voor AZ het eerste duel van het seizoen is, is de jaargang voor de komende opponent al halverwege. “In 2013 speelden we als underdog tegen Sparta Praag en die schakelden we toen ook uit. Het zou kunnen dat het ermee te maken had dat wij midden in het seizoen zaten. Je bent wel fitter, zeker weten”, vertelt El Kabir. AZ kan zich volgende week opmaken voor een return op kunstgras. “Dat is een voordeel voor Häcken, omdat zij gewend zijn om daarop te spelen. Ze voelen zich op hun gemak op het kunstgras en dat kan je niet van AZ zeggen. Ik heb eigenlijk niks met AZ, dus ik hoop dat Häcken wint. Er lopen daar wat vrienden rond en ik ken alle mensen die daar werken. Het worden twee moeilijke wedstrijden, zeker als Häcken erin slaagt om een goed resultaat mee te nemen uit Alkmaar.”