NEC meldt twee weken na vertrek van Darri opnieuw een scheiding

Het contract van Leroy Labylle is in overleg met NEC ontbonden, zo melden de Nijmegenaren maandagochtend via de officiële kanalen. De verdediger annex middenvelder en de club zijn in diverse gesprekken gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat de toekomst van Labylle elders ligt, zo geeft NEC aan. Labylle lag nog tot medio 2021 vast in Nijmegen.

'De club dankt Leroy voor zijn inzet en wenst hem veel succes in de toekomst', zo zwaait de club uit de Keuken Kampioen Divisie de speler uit op de clubsite. Labylle speelde sinds afgelopen zomer in Nijmegen, nadat NEC hem transfervrij had overgenomen van VVV-Venlo. Labylle kwam vorig seizoen tot 41 duels voor NEC, waarin de linksback goed was voor 6 assists.

Labylle is in korte tijd de tweede speler van wie NEC afscheid heeft genomen. Eerder deze zomer meldde de club dat het contract van Brahim Darri per direct was ontbonden. De 24-jarige aanvaller, die tijdens het seizoen een conflict kreeg met de technische staf van NEC, heeft zich inmiddels aan het Turkse Fatih Karagümrük verbonden.