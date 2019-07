Hoe laat begint de loting voor de Champions League en Europa League?

In het Zwitserse Nyon vindt maandagmiddag de loting plaats voor de derde voorronde van de Champions League en van de Europa League. Ajax krijgt vanaf 12.00 uur te horen welke club de tegenstander is op weg naar de play-offs van het miljardenbal. De loting voor de Europa League, waarin Feyenoord zijn tegenstander te horen krijgt, begint om 12.35 uur met het eerste deel. Het tweede deel van de loting begint om 14.00 uur.

Voor PSV, AZ en FC Utrecht gaat het Europese seizoen deze week al van start. In de tweede voorronde van de Champions League neemt de ploeg van Mark van Bommel het dinsdagavond voor eigen publiek op tegen FC Basel. Donderdag komen AZ en FC Utrecht in actie tegen respectievelijk BK Häcken en Zrinjski Mostar in de tweede voorronde van de Europa League. De Nederlandse clubs horen maandagmiddag wie de tegenstander wordt wanneer deze ronde overleefd wordt.

Mogelijke tegenstanders Ajax:

PAOK Thessaloniki (Gri)

CFR Cluj (Roe) / Maccabi Tel Aviv (Isr)

Ferencváros (Hon) / Valletta FC (Mal)

Dundalk FC (Ier) / Qarabag (Aze)

Rode Ster Belgrado (Ser) / HJK Helsinki (Fin)

NK Maribor (Slo) / AIK (Zwe)

Mogelijke tegenstanders PSV:

Fehérvár FC (Hon) / FC Vaduz (Lie)

FK Haugesund (Noo) / Sturm Graz (Oos)

Malatyaspor (Tur) / Olimpija Ljubljana (Slo)

FC Chikhura Sachkhere (Geo) / Aberdeen (Sch)

FK Ventspils (Let) / Gzira United FC (Mal)

Mogelijke tegenstanders Feyenoord:

Austria Wien (Oos)

IFK Norrköping (Zwe) / FK Liepaja (Let)

Gabala FK (Aze) / Dinamo Tbilisi (Geo)

Shakhtyor Soligorsk (Wru) / Esbjerg fB (Den)

Royal Antwerp FC (Bel)

Mogelijke tegenstanders AZ:

AEK Larnaca (Cyp) / Levski Sofia (Bul)

FC Pyunik (Arm) / FK Jablonec (Tsj)

FC DAC 1904 Dunajská Streda (Slw) / Atromitos (Gri)

Rangers FC (Sch) / FC Progrès Niederkorn (Lux)

FC Mariupol (Oek)

Mogelijke tegenstanders FC Utrecht:

Sparta Praag (Tsj)

Espanyol (Spa) / Stjarnan (Ijs)

NK Domzale (Slo) / Malmö FF (Zwe)

AEK Athene (Gri)

FK Buducnost Podgorica (Mon) / Zorya Luhansk (Oek)

Arsenal Tula (Rus) / Neftçi PFK (Aze)