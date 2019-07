‘Overmars en Veldmate gelukkig met sportieve brug naar exclusief domein PSV’

Het aantrekken van Edson Álvarez is op meerdere gebieden belangrijk voor Ajax. De aankoop hoopt niet alleen op het veld zijn waarde voor de Amsterdammers te bewijzen, ook buiten de lijnen kan zijn komst van grote waarde zijn. De vervanger van Matthijs de Ligt zal voor commercieel directeur Menno Geelen de deuren naar de Mexicaanse markt openen.

Volgens De Telegraaf zal Álvarez voor Mexicaanse bedrijven de rode loper uitrollen naar Ajax. De Amsterdammers profileren zich de laatste jaren wereldwijd steeds sterker en zetten met de komst van de Mexicaanse verdediger een nieuwe stap. Santiago Baños, voorzitter van Club América, heeft aangegeven een goede band met Ajax op te willen bouwen. Daarom steunde hij Álvarez ook met zijn keuze voor de kampioen van Nederland.

Waar Geelen in commercieel opzicht blij is met de komst van Álvarez, zullen directeur spelerszaken Marc Overmars en hoofd scouting Henk Veldmate zich gelukkig prijzen met de sportieve brug die tussen Ajax en Mexico is geslagen, zo meldt de krant. Bij het aantrekken van de eerste Mexicaan in dienst van Ajax, heeft de club met Eduardo Hernandez een betrouwbare en invloedrijke partner gevonden. De zaakwaarnemer van Álvarez is eveneens de begeleider van spelers als Carlos Vela (Los Angeles FC) en Javier Chicharito Hernández (West Ham United).

PSV haalde in het verleden diverse Mexicanen in huis, zoals bijvoorbeeld Andrés Guardado en Carlos Salcido, terwijl met Hirving Lozano en Érick Gutiérrez momenteel twee Mexicanen in Eindhoven spelen. Ajax vist nu ook in de Mexicaanse vijver. “Ik was de eerste agent die een Mexicaanse speler naar Nederland bracht (Héctor Moreno naar AZ, red.) en Edson Álvarez is de eerste Mexicaan ooit in dienst van Ajax”, laat Hernandez weten in een reactie aan De Telegraaf. “Edson is pas 21 maar al een heel, heel grote ster in Mexico. Deze transfer heeft hij verdiend. Hier in Nederland kan hij zich verder ontwikkelen en Ajax heeft er een jonge, maar desondanks al ervaren speler bij.”