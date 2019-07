De Jong ziet Sevilla winnen van Liverpool na idiote overtreding Gnagnon

Sevilla heeft vannacht in de Verenigde Staten het oefenduel met Liverpool gewonnen. Op Fenway Park, het honkbalstadion van Boston Red Sox, was de club uit LaLiga met 2-1 te sterk voor het team van manager Jürgen Klopp. Waar bij Sevilla Luuk de Jong vanuit de basis begon, verschenen Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk aan de aftrap bij the Reds. Ki-Jana Hoever maakte na rust zijn opwachting.

De Jong liet zich gelden in de punt van de aanval. De spits van Sevilla kreeg in het eerste bedrijf drie mogelijkheden om de score te openen, maar zijn schoten en kopbal lieten het net niet bollen. De Spanjaarden kwamen voor rust wel op voorsprong. Na een aanval over de rechterflank fungeerde De Jong als bliksemafleider voor Nolito. De Nederlander trok naar de eerste paal, waarna Nolito naar binnen kwam en de score opende. Nog voor de thee trok Liverpool de stand gelijk. Divock Origi kreeg de bal vanuit een hoekschop voor zijn voeten en de Belg schoot onhoudbaar binnen.

Na 45 minuten spelen zat de wedstrijd erop voor De Jong, Wijnaldum en Van Dijk. Waar Sevilla-trainer Julen Lopetegui negen nieuwe spelers het veld instuurde, koos Klopp voor een geheel nieuw elftal. Hoever mocht zich in de tweede helft laten zien. Hij en zijn ploeggenoten waren woest toen Joris Gnagnon van Sevilla een enorme doodschop uitdeelde aan Yasser Larouci. De Franse middenvelder wilde een aanval van Liverpool stoppen en schopte de linksback van Liverpool genadeloos hard naar de grond. Onder begeleiding van een fluitconcert zocht hij met rood de kleedkamer op.

Met een man minder slaagde Sevilla er toch in om de wedstrijd te winnen. Vlak voor tijd tekende Alejandro Pozo voor de winnende treffer na goed voorbereidend werk van Munir El Haddadi. Voor Liverpool staat in de nacht van woensdag op donderdag (02.00 uur) in New York een oefenduel met Sporting Portugal op het programma. Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen oefent de Champions League-winnaar verder nog tegen Napoli en Olympique Lyon.