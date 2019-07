‘PSV wil spijkers met koppen slaan en gaat verder in actie komen’

PSV wil een aantal transfers snel tot een goed einde brengen, zo meldt het Eindhovens Dagblad maandag. Volgens de lokale krant speelt technisch manager John de Jong momenteel simultaanschaken op de transfermarkt. Timo Baumgartl en Chris Gloster staan nog altijd op de radar, waarbij eerstgenoemde verdediger al een persoonlijk akkoord heeft met PSV.

De 23-jarige centrale verdediger van VfB Stuttgart wordt gezien als de opvolger van Daniel Schwaab, die transfervrij is vertrokken. Baumgartl heeft al een bezoek gebracht met PSV en is in hoofdlijnen akkoord over een contract. De stopper heeft in zijn hoofd de stap naar Eindhoven al gezet, zo klinkt het, en wacht nu op een akkoord tussen PSV en zijn huidige werkgever. PSV denkt momenteel aan een transfersom van acht tot tien miljoen euro.

Daarnaast zijn de Eindhovenaren nog altijd bezig om Steven Berghuis te strikken, maar Feyenoord wil de aanvaller niet laten gaan. Zaakwaarnemer Mino Raiola stuit op een verschil tussen vraag en aanbod. Feyenoord lijkt geen genoegen te nemen met minder dan tien miljoen euro en aast zelfs op een hoger bedrag, maar PSV vindt de aanvaller momenteel niet heel veel meer waard. Ook denkt PSV nog aan Gloster, de jonge linksback van Hannover 96. De verdediger, die al jaren op de radar staat in Eindhoven, wordt gezien als een aanwinst voor de toekomst.

De Telegraaf meldt eveneens dat PSV liefst deze week al spijkers met koppen wil slaan. Omdat de Eindhovenaren rekening houden met een vertrek van Hirving Lozano en/of Steven Bergwijn wil PSV zakendoen met Feyenoord inzake Berghuis. PSV neemt naar verluid geen genoegen met de boodschap van interim-directeur Sjaak Troost dat Berghuis niet te koop. 'In Eindhoven willen ze het daarbij niet laten zitten. PSV is voornemens om verder in actie te komen en Berghuis alsnog los te weken bij Feyenoord.'