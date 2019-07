‘Geen seconde over nagedacht om naar een andere club dan Ajax te gaan’

Edson Álvarez kwam zondagavond aan op Schiphol en rondt naar verwachting maandag zijn transfer naar Ajax af. De Amsterdammers meldden afgelopen vrijdag al een akkoord over de transfersom met Club América en wanneer de Mexicaanse verdediger de medische keuring weet te doorstaan, zet hij zijn handtekening onder een vijfjarig contract. Met de komst van Álvarez troeft Ajax diverse clubs uit Engeland en Italië af. De aankoop zegt in gesprek met De Telegraaf geen moment over getwijfeld te hebben over zijn keuze. “Ajax wordt in Mexico gezien als een ongelooflijk grote club.”

Álvarez laat weten blij en trots te zijn op zijn transfer naar Ajax. “Ik weet dat de scouts me goed kennen en veelvuldig in Mexico zijn geweest om me te bekijken. En op mijn beurt volgde ik Ajax door alle wedstrijden te kijken als dat mogelijk was. Ik kon alleen maar hopen dat ze voor me zouden terugkomen. En gelukkig gebeurde dat”, aldus de aanwinst, die naar verluidt vijftien miljoen euro kost. Clubs als AS Roma, Wolverhampton Wanderers, Crystal Palace en West Ham United hadden eveneens serieuze interesse. Toch koos Álvarez voor een stap naar de Eredivisie.

First medicals done.

Tomorrow more to come...



Good night all! ??#VamosEdson pic.twitter.com/TANgZl0Fog — AFC Ajax (@AFCAjax) July 21, 2019

“Ook al kon ik naar de Premier League: ik heb er geen seconde over nagedacht om naar een andere club dan Ajax te gaan. De stijl van Ajax spreekt me aan. Het is een geweldig team met veel talent”, weet Álvarez. “Ze hebben met hun successen in de Champions League niet alleen indruk gemaakt in Europa, maar zeker ook in Mexico. Om deel te mogen uitmaken van deze club en dit team is een grote eer én een fantastische stap in mijn carrière.”

Álvarez wordt gehaald als vervanger van Matthijs de Ligt, die op zijn beurt aan Juventus is verkocht. “Voor een negentienjarige speler is hij exceptioneel goed. Ik kan genieten van zijn mentaliteit en kracht. Matthijs is zo'n jonge speler, maar toch volwassen en dominant. Daar kan ik alleen maar heel veel respect voor hebben. Maar het heeft geen zin om spelers met elkaar te vergelijken. Ik ken mijn kracht en kwaliteiten en ga er alles aan doen om ook belangrijk te worden voor Ajax”, aldus de eerste Mexicaan in dienst van Ajax, die ook als rechtsback en verdedigende middenvelder uit de voeten kan.