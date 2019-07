Lachwekkende strafschop wordt norse Frank de Boer niet fataal

Atlanta United heeft zondagavond een zwaarbevochten overwinning geboekt op DC United in de Major League Soccer. De ploeg van Frank de Boer won door twee late doelpunten met 2-0 en nam daardoor de tweede plek in de competitie over, ten koste van DC United. De achterstand op koploper Philadelphia Union in de Eastern Conference bedraagt drie punten en Atlanta heeft nog een duel tegoed.

DC United moest het stellen zonder Wayne Rooney, die met lichte pijntjes kampte. De aanvaller was in de laatste zeven officiële wedstrijden goed voor vijf doelpunten en zonder Rooney hadden de bezoekers het niet makkelijk in de afrondende fase. De grootste kans van DC United in de eerste helft was na 32 minuten voor Paul Arriola. In een één-op-één-situatie met Brad Guzan trok de doelman aan het langste eind.

Over het geheel was Atlanta de bovenliggende partij in het eerste bedrijf. Het team van De Boer had veel meer balbezit, 71 om 29 procent, en creëerde ook meer kansen. Doelman Bill Hamid voorkwam in de openingsfase tot tweemaal toe een treffer van Josef Martínez en greep ook in andere situaties kordaat in. In de tweede helft volgde de grootste test voor Hamid, toen Martínez mocht aanleggen voor een penalty na een overtreding op hemzelf.

Veel hoefde de keeper uiteindelijk niet te doen, want Martínez verprutste de strafschop op ongekende wijze. Vlak voordat hij de penalty wilde nemen, maakte de aanvaller een kleine extra sprong en vervolgens schoot hij hoog over. De Boer was duidelijk not amused en reageerde met een norse blik op de misser. De penaltyblunder leek Atlanta fataal te gaan worden, maar in de slotminuten trok de thuisploeg de wedstrijd toch naar zich toe. Invaller Gonzalo Martínez brak de ban in minuut 89 met een kopbal van dichtbij en Josef Martínez wist in de blessuretijd ook nog te scoren.