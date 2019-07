‘Feyenoord wil Ajax en PSV bijbenen met Amerikaanse megadeal’

De clubleiding van Feyenoord is in gesprek met een Amerikaanse investeringsmaatschappij die bereid is een minderheidsaandeel in de club te nemen, zo meldt het Algemeen Dagblad. Volgens de krant kan Feyenoord 'vele miljoenen' binnenhalen met de deal, waarmee de Rotterdammers weer een 'volwaardige concurrent' moeten worden van PSV en Ajax.

Om hoeveel procent van de aandelen het gaat, is nog niet duidelijk. Feyenoord heeft altijd een meerderheid van de aandelen zelf in handen gehad. Tussen 2010 en 2012 namen de Vrienden van Feyenoord een belang van 49,9 procent in de club, tegen een totale kapitaalinjectie van 32,5 miljoen euro. Feyenoord begon vorig jaar met het terugkopen van die aandelen.

Volgens het Algemeen Dagblad geldt president-commissaris Toon van Bodegom als 'de grote aanjager' van het plan om Amerikaanse dollars naar De Kuip te halen. Op de achtergrond heeft het plan geleid tot een onherstelbare aanvaring tussen Jan de Jong en de raad van commissarissen. De Jong, die deze week zijn vertrek aankondigde, was weliswaar enthousiast, maar tegelijkertijd 'zeer huiverig' over het afstaan van te veel macht aan de Amerikanen.

"De Amerikanen willen zeggenschap op alle fronten", wordt een 'zeer goed ingevoerde bron' geciteerd door de krant. Zo willen de Amerikanen onder meer participeren in de bouw van het nieuwe stadion. De krant voegt eraan toe dat Van Bodegom en zijn raad van commissarissen bereid zijn de Amerikanen te laten meebepalen wie de trainer wordt, wie technisch directeur wordt en hoe het transferbeleid eruit komt te zien, 'mits daar voldoende miljoenen tegenover staan'.