Solskjaer niet tevreden over pupil: ‘Natuurlijk zal ik meer van hem eisen’

Ole Gunnar Solskjaer wil komend seizoen meer zien van Jesse Lingard. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler kwam vorig seizoen tot slechts 5 doelpunten in 36 officiële wedstrijden voor Manchester United. In het seizoen daarvoor maakte Lingard meer indruk: toen kwam hij tot 13 doelpunten in 48 optredens en vestigde hij zich als basisspeler bij Manchester United. Solskjaer hoopt dat Lingard weer toegroeit naar dat niveau.

Momenteel bereidt Lingard zich met Manchester United voor op het nieuwe seizoen. In de vriendschappelijke wedstrijden tegen Perth Glory (2-0 zege), Leeds United (4-0 zege) en Internazionale (1-0 zege) kwam hij minstens een helft in actie. Volgens berichtgeving uit Engeland is de technische staf onder de indruk van de fitheid van Lingard tijdens de voorbereiding. Solskjaer twijfelt niet aan de kwaliteiten van zijn pupil, maar hoopt er meer van te zien in de komende jaargang.

"Jesse heeft met zijn doelpunten in de grote wedstrijden al zijn meerwaarde bewezen", doelt de trainer onder meer op doelpunten in finales van de FA Cup (2016) en de EFL Cup (2017), en in de wedstrijd om de Community Shield tegen Leicester City (2016). "Maar natuurlijk ben ik van plan om meer van hem te eisen. Hij weet als geen ander dat het afgelopen seizoen niet goed genoeg was. Wat we hebben besproken, blijft tussen ons. Maar ik verwacht meer van hem en hij weet wat ik wil."

"Jesse snapt wat het betekent om speler van Manchester United te zijn. Hij heeft misschien een of twee mindere beslissingen genomen, maar over het geheel maakt hij meer goede dan slechte beslissingen. Het is een topper", maakt Solskjaer tot slot duidelijk. Donderdag wacht voor the Red Devils de tweede wedstrijd op de International Champions Cup, tegen Tottenham Hotspur. Op zaterdag 3 augustus neemt men het ook op tegen AC Milan.