Matthijs de Ligt: ‘Ineens was zelfs mijn vader te dik, kom op’

Het doet Matthijs de Ligt goed dat de transfersoap rond zijn persoon definitief voorbij is. De verdediger maakte deze maand de overstap van Ajax naar Juventus en debuteerde zondag in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Tottenham Hotspur (2-3 nederlaag) als invaller. De Ligt werd met meerdere Europese topclubs in verband gebracht en kon zelf wel lachen om enkele van de verhalen die de ronde deden.

"Iedere dag was er wel iets", memoreert de vertrokken aanvoerder van Ajax in gesprek met Voetbal International. Misschien wel het meest opvallende verhaal kwam in mei van media als de Daily Mirror en ESPN. Ze claimden dat Manchester United in het verleden De Ligt liet lopen, omdat de club zich zorgen maakte om zijn gewicht. Mede doordat de vader van De Ligt kampt met overgewicht, zou men vrezen dat de international hetzelfde zou overkomen. "Ineens was zelfs mijn vader te dik en daarom zou een club (Manchester United, red.) me niet willen. Dan denk je wel: kom op man."

Een ander verhaal dat De Ligt als 'onzin' afdoet, is de suggestie dat hij niet naar PSG zou gaan omdat hij niet meer zou kunnen verdienen dan Kylian Mbappé. "Geld speelde bij mijn keuze geen enkele rol. Iedereen die mij kent, weet dat ook", benadrukt hij. De Ligt voegt eraan toe dat zaakwaarnemer Mino Raiola weliswaar over 'de zakelijke kant' gaat, maar dat financiën pas een rol spelen nadat 'de sportieve keuze' is gemaakt. "Geld is nooit leidend geweest. Iedereen mag zijn mening hebben, die zal ik respecteren, maar er werden wel heel makkelijk dingen geroepen."

De Ligt is blij om Raiola als zaakwaarnemer te hebben. De mandekker staat zelf bekend als nuchter, terwijl Raiola een flamboyante en gewiekste zaakwaarnemer is. Juist die mix was volgens De Ligt de reden om met de Nederlandse Italiaan in zee te gaan. "Hij heeft gewoon enorm veel ervaring. Er bestaat in Nederland wellicht een bepaald negatief beeld van hem, maar zo ervaar ik het zeker niet. Ik denk dat als je iedere speler die door hem wordt begeleid vraagt of Mino goed werk levert, ze allemaal ja zeggen. Dat is het belangrijkste. Het gaat er niet om wat mensen over hem zeggen, het gaat er uiteindelijk om wat hij voor me kan doen."