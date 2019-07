Uitweg lonkt voor Bale bij ‘een van de weinige clubs die salaris kan evenaren’

De toekomst van Gareth Bale ligt mogelijk in China. Het vermogende Beijing Guoan wil de overbodige aanvaller van Real Madrid een uitweg bieden, zo claimt The Telegraph zondagavond. Volgens de krant kan Bale de bestbetaalde voetballer uit de geschiedenis van China worden, als hij ingaat op het aanbod van Beijing Guoan.

De Welshman verdient bij Real Madrid 31,2 miljoen euro bruto per jaar, wat neerkomt op een weekloon van 600.000 euro. "Beijing Guoan is niet de enige club met interesse", zo weet The Telegraph, "maar wel een van de weinige clubs die het huidige salaris van Bale kan evenaren of zelfs verbeteren." Beijing Guoan behoort tot de rijkste clubs van China en telde anderhalf jaar geleden nog veertig miljoen euro neer om Cédric Bakambu over te nemen van Villarreal.

Het blijft volgens de Engelse krant echter de vraag of Bale een toekomst in China ziet zitten. Paris Saint-Germain wordt genoemd als andere mogelijke bestemming voor de aanvaller. Vertegenwoordigers van Neymar zouden de mogelijkheid hebben onderzocht om Bale te betrekken in een ruildeal die Neymar naar Real Madrid zou leiden. In China kan Bale evenwel meer verdienen en kan hij Ezequiel Lavezzi van de troon stoten als bestbetaalde speler van het land. Lavezzi strijkt wekelijks meer dan 500.000 euro op bij Hebei China Fortune.

Dat Bale geen toekomst heeft bij Real Madrid, lijkt na zaterdagnacht duidelijk. In de wedstrijd tegen Bayern München (3-1 nederlaag) op de International Champions Cup bleef hij op de bank; na afloop zei trainer Zinédine Zidane dat de club aan zijn vertrek werkt. "Ik hoop dat het snel wordt afgerond. Het zou heel mooi zijn als het morgen (zondag, red.) lukt. Ik heb persoonlijk niets tegen hem, maar er komt een tijd waarop je beslissingen moet nemen."