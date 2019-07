Feyenoord nog niet klaar op de transfermarkt: ‘We zijn druk bezig’

Jaap Stam beleefde zondagmiddag zijn eerste helikoptervlucht op de Open Dag van Feyenoord. De trainer van de Rotterdamse club kijkt met een goed gevoel terug op de traditionele entree van nieuwelingen in De Kuip. “Als je uiteindelijk zo De Kuip binnenkomt, dan geeft dat wel een heel speciaal gevoel”, laat Stam weten tegenover FOX Sports.

Verrassende namen kwamen er niet uit de helikopter, maar Stam maakt zich desondanks geen zorgen over de positie van Feyenoord op de zomerse transfermarkt. “Uiteindelijk zijn we altijd op zoek naar versterkingen en jongens die wat extra's kunnen brengen bij de selectie. We zijn binnen de club druk bezig.” Luciano Narsingh, Nick Marsman en Liam Kelly werden zondag gepresenteerd als aanwinsten, terwijl de verwachting is dat Leroy Fer op korte termijn wordt gecontracteerd.

Het plotselinge vertrek van algemeen directeur Jan de Jong en de bijkomende bestuurlijke onrust heeft volgens Stam geen enkele invloed op het functioneren van zijn spelersgroep. “Nee, helemaal niet. Wij werken binnen de groep heel goed samen: we zijn gefocust op hoe we gaan spelen en hoe we met elkaar omgaan en dat is heel plezierig moet ik zeggen.”

Stam heeft een goed gevoel over de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar ziet hier en daar enkele verbeterpunten. “Dat gaat niet binnen een aantal dagen of een aantal weken: daar heb je wel je tijd voor nodig. De jongens hebben de kwaliteiten dat ze leergierig zijn en dingen snel oppakken, dus we zijn wel heel positief gestemd.” Stam weigert ondanks zijn ambities om een doelstelling voor de jaargang 2019/20 te poneren. “Die heb ik wel, maar die houd ik voor mezelf.”