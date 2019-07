‘Man United voert vergevorderde gesprekken over transfer van 78 miljoen’

Manchester United ligt volgens The Times in pole position om Nicolas Pépé over te nemen van Lille OSC. De gesprekken tussen beide clubs zijn naar verluidt in een vergevorderd stadium aanbeland. Pépé, met een doorlopend contract tot medio 2022, moet de Franse club om en nabij de 78 miljoen euro opleveren.

De 24-jarige aanvaller kwam afgelopen seizoen tot 22 doelpunten en 11 assists in Ligue 1. Mede hierdoor wist Lille een plaatsbewijs voor de Champions League af te dwingen. De goede prestaties van Pépé bleven niet onopgemerkt in de Premier League, want de international van Ivoorkust werd in de afgelopen periode in verband gebracht met Arsenal, Liverpool en Everton. Concrete aanbiedingen bleven uit, al heeft Liverpool naar verluidt geïnformeerd bij Lille naar de beschikbaarheid van Pépé.

De interesse blijft echter niet beperkt tot Engeland. Ook vanuit de Serie A wordt Pépé intensief gevolgd. In de Italiaanse media doken eerder al verhalen op dat AC Milan circa 70 miljoen euro zou willen neerleggen. Buurman Internazionale zou zelfs 75 miljoen euro willen betalen voor de sterspeler van Lille, die ook is gelinkt aan Bayern München en Atlético Madrid.

Manchester United legde eerder al een flink bedrag op tafel voor Aaron Wan-Bissaka, die voor 55 miljoen euro de overstap maakte van Crystal Palace. In een eerder stadium werd Daniel James losgeweekt bij Swansea City. In de Engelse media worden the Red Devils tevens gelinkt aan Sporting Portugal-middenvelder Bruno Fernandes.